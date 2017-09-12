Усміхніться

Приходить хворий до лікаря:

- Доктор, допоможіть, вже місяць не сплю спокійно. Мені постійно сняться пацюки, які грають у футбол.

- Ось вам мікстура, випийте, у вас все пройде.

- А можна я вип'ю її після- завтра?

- Так, але чому?

- А у них завтра фінал!