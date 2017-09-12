Поздравляем с 75-летием дорогого любимого отца и дедушку Лоцмана Николая Феоктистовича
С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха.
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!
* * *
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То, знай, что мы всегда с Тобой!
С уважением и любовью дочь, зять и внуки