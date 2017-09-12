Поздравляем с 75-летием дорогого любимого отца и дедушку Лоцмана Николая Феоктистовича

С днем рожденья поздравляем,

И от всей души желаем

Счастья, радости, успеха.

Не болеть, не унывать,

Есть побольше, крепче спать,

Не сердиться, не ругаться,

Никогда не волноваться.

И тогда наверняка

Проживешь ты лет до ста!

* * *

Хотим поздравить с днем рожденья

И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой.

А если очень будет трудно,

То, знай, что мы всегда с Тобой!

С уважением и любовью дочь, зять и внуки