У липні свій день народження святкує дорога наша мама, бабуся - Ніна Василівна Гуренко!

Століттями історію вершили чоловіки, але за кожним навіть сильним воїном стояла жінка - його Мати. Материнська любов і слова залишаються в душі людини на все життя . Тож сьогодні ми низько вклоняємось Вам, Мамо, за Ваші терпіння, витримку, оптимізм, дивовижну мудрість і мужність, з якими Ви, долаючи нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких. Здоров’я Вам, тепла і благополуччя. Ми Вас дуже любимо!

Доньки Лариса і Таня із своїми родинами (с. Козацьке, смт. Петрове)