В «Інгульці» з’явилися чергові новачки

Перед початком нового чемпіонату України з футболу в Першій лізі наш «Інгулець» проводить серйозну підготовчу роботу, аби виступити як мінімум, не гірше, ніж торік. Окрім серйозного і системного тренувального процесу значна увага приділяється і посиленню складу, зокрема на ті позиції, де ще немає бажаного «запасу міцності». Минулого тижня до переліку гравців «Інгульця» додалися одразу два досить досвідчені виконавці – екс-півзахисник «Нафтовик-Укрнафти», краматорського «Авангарду» та кам’янської сталі Станіслав Передистий, а також донедавна ще гравець ПФК «Суми» Ілля Коваленко, з яким підписано річний контракт на правах оренди з чернігівською «Десною» – клубом, що має юридичні права власності на цього півзахисника.

Крім того, теж на правах оренди, в «Інгульці» цього року з’являться два молодих гравці з «Дніпра-1» – 19-річний півзахисник Ярослав Гоменко та 18-річний форвард Каміль Хучбаров. Хочеться сподіватися, що цей сплав амбіційної молоді та досвідчених у футбольних баталіях гравців стане тим надійним ресурсом, що дозволить нашій команді не втрачати бойову міць навіть у разі травм основних гравців чи вимушених дисциплінарних санкцій, через які доведеться пропустити ту чи іншу гру. А хтось із перелічених, цілком можливо, виборе своє власне місце в основному складі. Словом, наскільки вдалими виявляться ці придбання, – матимемо змогу оцінити вже зовсім скоро.

Володимир Кіфенко

На знімках: чергові новачки «Інгульця» Станіслав Передистий та Ілля Коваленко