На старт Першої ліги виходить 16 команд

Спортивні новини

Досить цікава деталь: третій поспіль контрольний матч наш «Інгулець» закінчує з однаковим ра хунком 2:2. Саме так завершилась гра минулої суботи в Придніпровську на тренувальній базі «Дніпра-1» з її господарями. Як відомо, «Дніпро-1», упевнено вигравши чемпіонат Другої ліги в Східній групі, в Першій також довго затримуватися не планує, ставлячи собі завдання вже за рік домогтися чергового підвищення в класі. Тож цього дня гравці «Дніпра-1» намагалися і самі собі, і своїм численним прихильникам довести, що такі амбіції небезпідставні. До того ж, маємо зазначити, що в міжсезоння «Дніпро-1» був чи не найактивнішим і на трансферному ринку, ще більш серйозно посиливши свій склад. Відтак гру «товариською» можна було назвати лише умовно, адже господарі за будь-яку ціну прагнули довести обгрунтованість своїх амбіцій. Саме дніпряни першими і відкрили рахунок у грі: влучним ударом по воротах Ганєва відзначився екс-гравець донедавна прем’єрлігівської «Зірки», який ще минулого чемпіонату виступав за команду з Кропивницького, Ігор Загальський. Втім, перевага ця протрималася менше двадцяти хвилин: на 36-й хвилині кращий бомбардир команди та й взагалі – минулорічної першості Олександр Акименко замкнув головою прострільну передачу одного з новачків нашої команди – Іллі Коваленка. На початку другого тайму вже «Інгулець» вів у рахунку: той же Акименко, скориставшись нерозторопністю захисника господарів, відібрав у нього м’яч і влучно, повз голкіпера, відправив у сітку. Щоправда, й дніпряни у ролі наздоганяючих перебували недовго: Войцеховський, вчасно опинився на добиванні, після того, як Антон Ситніков, який у другому таймі змінив у «рамці» Ганєва, відбив потужний удар Сніжка. Сталося це на 58-й хвилині, і хоч до кінця гри залишалося ще понад півгодини, однак саме рахунок 2:2 і виявився остаточним.

Уже на момент виходу цього номера з друку «Інгулець» у Запоріжжі зіграє черговий свій контрольний поєдинок з краматорським «Авангардом». Для нас ця гра буде особливо цікавою, адже, як з’ясувалося після жеребкування календаря, свій перший поєдинок у наступній першості, що розпочнеться вже трохи більше, ніж через тиждень, «Інгулець» зіграє саме з цією командою. Як, до речі, і в минулорічній першості. Ось така цікава випадковість. Щоправда, тоді «Інгулець» першу гру грав у Краматорську, а цього року ми прийматимемо краматорців удома. Базова дата туру призначена на 21-е липня. Однак то-чніше про день і час початку гри ми розповімо вже в наступному номері. В ньому ж, очевидно, опублікуємо і Календар чемпіонату 2018 – 2019 років. Поки ж можемо лише повідомити, що й наступну гру «Інгулець» також проведе вдома. Суперником нашої команди в другому турі стане івано-франківське «Прикарпаття». І загалом, нарешті, ПФЛ визначилася з кількісним складом та конкретними представниками, які братимуть участь в змаганнях Першої ліги. Отож у наступній першості Першої ліги цього року виступлять не 18, як торік, а 16 команд. Таке вимушене рішення було прийняте внаслідок того, що, як відомо, ФК «Чорноморець» (Одеса) довелося повернути до Прем’єр-ліги (через досить дивну ліквідацію ФК «Полтава»), а команда «Фенікс» (Буча), яка минулого року виступала в Прем’єр-лізі під назвою «Сталь» (Кам’янське), надіслала до ПФЛ лист про зняття зі змагань через фінансові труднощі. Очевидно, зміна дислокації та назви команди не допомогли вирішити цю сьогодні найважливішу проблему. Відтак тепер уже стала неактуальною і пропозиція, яку розглядали донедавна, залишити в Першій лізі когось з її минулорічних невдах – «Нафтовик-Укрнафту» чи «Кремінь».

Таким чином, список учасників майбутнього чемпіонату в Першій лізі має такий вигляд:

- «Авангард» (Краматорськ);

- «Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька обл.);

- «Балкани» (Зоря, Одеська обл.);

- «Волинь» (Луцьк);

- «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні);

- «Дніпро-1» (Дніпро);

- «Зірка» (Кропивницький);

- «Інгулець» (Петрове);

- «Кобра» (нова назва минулорічного «Геліоса» – Харків);

- «Колос» (Ковалівка, Київська обл.);

- «Металіст – 1925» (Харків);

- «Миколаїв» (Миколаїв);

- «Оболонь-Бровар» (Київ);

- «Прикарпаття» (Івано-Франківськ);

- «Рух» (Винники, Львівська обл.);

- «Суми» (Суми).

Тож, як бачимо, склад учасників ще рівніший і непередбачуваніший, ніж торік, принаймні жоден з фахівців зараз не візьметься спрогнозувати наперед як лідерів, так і аутсайдерів майбутньої першості. Що ж, тим цікавішим для усіх нас буде чемпіонат, до старту якого залишаються вже лічені дні.