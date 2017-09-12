На канікули із сертифікатами та подарунками

Зазвичай слово «випускник» ми пов’язуємо з веселою шкільною юністю, яка відлітає у самостійне життя. Та в сучасному житті випускні вечори є і у людей поважного віку.

Так, 4 липня 2018 року в Петрівському територіальному центрі відбувся п’ятий ювілейний випуск слухачів Університету третього віку «На крилах чарівного вальсу».

Тож з особливим хвилюванням та піднесенням, святково одягненні випускники прийшли отримати сертифікати про проходження ними курсу навчання.

Розпочалося свято зворушливим «вальсом поколінь», який зачарував присутніх ліричністю та майстерним виконанням. Далі ректор Університету Інна Лук’янова розповіла як п’ять років тому при територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) власними силами створювали Університет третього віку. І вже сьогодні є чим пишатися: є гарна матеріально-технічна база для подальшої плідної роботи, є багато людей поважного віку, бажаючих в ньому навчатись. Тож Інна Олександрівна подякувала керівникам району за розуміння і підтримку в роботі та привітала усіх зі святом.

Щасливі і усміхнені студенти приймали також привітання та подарунки від почесних гостей, які були запрошені на урочистий захід: голови районної державної адміністрації Сергія Завалія, голови районної ради Тамари Сакари, першого заступника голови районної державної адміністрації Тетяни Панети, Петрівського селищного голови Світлани Тилик, начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентини Сибіри, голови Петрівської районної організації ветеранів України Олега Гіюка. Багато теплих слів та побажань здоров’я, успіхів, миру і добробуту лунали від гостей для студентів Університету та працівників територіального центру.

Далі, як годиться, слухачі склали невеличкий іспит, відповівши на питання ведучих та підтвердили, що вони у повному обсязі виконали навчально-тематичні плани та програми, які були передбачені на факультетах здорового способу життя та декоративно-ужиткового мистецтва. Бо ж і справді, навчальний рік виявився насиченим, плідним і цікавим. Слухачі Університету третього віку відвідували лекції, концерти, уроки здоров’я, зустрічалися з юристами, поетами, священнослужителями, їздили на екскурсії, проводили святкові заходи тощо.

Вразила усіх присутніх на святі та викликала неабияке захоплення виставка робіт слухачів факультету декоративно-ужиткового мистецтва: картини з підручних матеріалів (крупи, серветки, яєчна шкарлупа), подарункові підкови-обереги, ляльки-мотанки, дощечки та лопаточки розписані петриківським розписом.

Семеро випускників отримали пам’ятні медалі та сертифікати з відзнакою за те, що рівно п’ять років навчалися в Університеті третього віку. Окрім того, восьмеро були нагороджені Похвальними листами за сумлінність, активність та старанність оскільки щодня, в будь-яку погоду, відвідували заняття не тільки факультетів, а й клубів за інтересами. Упродовж свята в подарунок для гостей лунали чарівні пісні у виконанні випускників.

Щасливі студенти, які тільки-но завершили черговий навчальний рік, уже будують плани на наступний і точно знають, що у них все вдасться, адже енергії та жаги до пізнання нового їм не займати.

Сьогодні Університет третього віку чекає на нових студентів. Тож запрошуємо всіх людей поважного віку стати частиною нашої дружної сім’ї. Відкривайте для себе нові знання, зустрічайте гарних друзів, радійте спілкуванню та незрівняним враженням від наповненого енергією життя.

Інна Лук’янова, директор терцентру