Щоб пішоходи почувалися безпечніше

Порушується проблема!

Шановна редакціє!

Я хотів би привернути увагу громади нашого селища до такої проблеми. Напевне, серед петрівчан немає таких, хто б не знав про трагічний випадок, що стався 19 травня близько першої години ночі в Петровому неподалік пам’ятника загиблим воїнам, що по вулиці Святковій. Водій автомобіля ВАЗ 2107 на великій швидкості не впорався з керуванням, внаслідок чого машина врізалася в дерево. Один з пасажирів одразу загинув на місці пригоди, інші , зокрема й сам водій, отримали травми різного ступеня тяжкості. Слід зауважити, що ділянка дороги, де сталася ця дорожньо-транспортна пригода, має досить складний рельєф та конфігурацію - ігрекоподібне перехрестя, розташоване, фактично, на місці спуску з крутим поворотом. Водночас, дорожнє покриття тут у відмінному стані, що спонукає водіїв, особливо недосвідчених, перевищувати визначену правилами дорожнього руху швидкість, а отже становить смертельну загрозу як безпосередньо самим учасникам дорожнього руху, так і пішоходам, які можуть знаходитися неподалік. Певне, петрівчани пам’ятають, що саме на цьому місці сталися уже щонайменше чотири аварії з трагічними наслідками.

А ще хочу зазначити, що вище від цього місця, де сталася зазначена ДТП, метрах в 30-40, знаходиться місце масового пішохідного переходу через дорогу, яким, час від часу, користується чи не половина мешканців селища. Переходити по ньому непросто через обмеженість огляду та, знову ж таки,- перевищення деякими водіями дозволеної правилами швидкості.

Маю і свій власний досвід потрапляння в неприємну ситуацію на цьому місці: кілька років тому ми з дружиною та донькою переходили через дорогу і ледве встигли відскочити, аби не опинитися під колесами «Ланоса», що «летів» на величезній швидкості. Ним, до речі, управляв на той час співробітник правоохоронних органів. Тож я досі пам’ятаю той жах і маю особисті «рахунки» як з цим місцем, так і з авто-мотолихачами.

Доповню характеристику цього місця ще й містком через Березніговату, який з боку Інгульця обкладений фундаментними запобіжними блоками. Так от, вказані блоки вже неодноразово збивалися якимись нічними автомобільними «вершниками без голови».

Одним словом, злополучне місце зі страшною статистикою, яке несе смертельну небезпеку петрівчанам, очевидно, потребує якихось дій, якогось суспільного реагування.

Що ж робити? Я дещо прочитав з цієї тематики, зокрема і матеріал у нашій районці, що вийшов наприкінці минулого року під промовистим заголовком «Як зупинити бійню на дорогах?». На жаль, той матеріал багатьма залишився непоміченим, хоча, якби він викликав належний розголос серед читачів «Трудової слави», серед мешканців селища, то, можливо, й не сталося б останньої трагедії. Я намагався знайти порозуміння з різними офіційними і напівофіційними особами щодо створення додаткових засобів безпеки в проблемному місці, однак почув таку думку, що по селищу вже виставлені дорожні знаки з обмеженням швидкості руху до 40 км на год., а головна причина аварійності в тому, що деякі водії дозволяють собі їздити напідпитку, через що і скоюються подібні трагедії. Погоджуюся, що помилок дорога не прощає, тим більше - скоєних в стані алкогольного сп’яніння. Недарма ж ще в радянські часи з’явився досить правильний, на мою думку, лозунг: « П’яний за кермом - злочинець!» На жаль, цей лозунг не втратив актуальності, а скоріше, став ще більш актуальним в наші часи.

Нещодавно один з наших досить відомих петрівчан став «зіркою» Інтернету, після того, як у зовсім безтямному стані, був затриманий у Дніпрі біля торговельного центру «Варус» при спробі кермувати власним авто. Неважко уявити, якщо він це дозволяє собі робити в чужому місті, в якому ж стані може їздити вулицями Петрового! Це все так! Однак, повертаючись до тієї трагедії біля пам’ятника, маю підкреслити: загинув не водій, хоча і він, як винуватець аварії, дуже страшно травмувався, а пасажир, фактично, ні в чому не винний наш земляк - петрівчанин. А ще покалічилися також невинні люди - пасажири злощасної «сімки».

Та й серед причин, з яких могло трапитися подібне нещастя, міг бути не лише алкоголь, а й, скажімо, технічні несправності автівки, стан самопочуття водія, його недосвідченість тощо.

Тож моя пропозиція полягає в тому, щоб здійснити заходи з обладнання таких небезпечних ділянок дороги додатковими засобами безпеки, які, по можливості, мінімізуватимуть вплив людського фактора.

Таких проблемних місць в Петровому вистачає, скажімо, окрім вказаного, це й анкерна опора трансформатора ЛЕП, що біля хлібзаводу. Одним з варіантів такої додаткової безпеки могли б бути встановлені на дорожньому полотні так звані «лежачі поліцейські», які б примусово змушували надто експресивних водіїв дещо стримувати свій темперамент, а також огорожі-відбійники біля близько розташованих від проїжджої частини дерев, стовпів ЛЕП чи освітлення тощо.

Стосовно «лежачих поліцейських» я мав дискусію з деякими посадовими особами, які переконують, що місцеві громади не мають повноважень встановлювати подібні пристрої на транзитних автошляхах. Але ж ми мусимо якось убезпечити своє життя, та життя і здоров’я, наших рідних та близьких! Чому, наприклад, в тій же Новгородці, на такій же транзитній дорозі встановлено один з різновидів такого «лежачого поліцейського»- спеціальні дорожні шумові стрічки? Тож, напевне, краще не заплутувати своєю «обізнаністю» ні себе, ні інших, а побільше вулицями селища ходити пішки, аби відчути себе простим пішоходом та зрозуміти їх стан, коли, проходячи узбіччям, повз тебе з ревом пролітають автівки «лихачів». І щоб зрозуміти, що вони не дотримуються встановленого обмеження швидкості, навіть спеціальних приладів не потрібно. Переконаний – тоді вам стануть зрозуміліші усі почуття пішоходів.

Зараз розпочалися літні канікули, а отже в рази збільшується кількість дітей на дорогах - чи то за кермом велосипеда, чи то в складі пішохідної ватаги, що поспішає, наприклад, скупатися на пляж. А отже і небезпека дорожньо-транспортних пригод у ці дні збільшується в рази. Тож хочу через газету звернутися з проханням до представників влади-як районної, так і селищної, безумовно - і до начальника районної поліції. Шановне товариство, давайте разом поміркуємо, що можна зробити, щоб хоч трохи змінити ситуацію на краще? Тим більше, що позитивний досвід такої роботи уже є, зокрема, на правобережжі Інгульця, де, з ініціативи Петрівського селищного голови, пішо-хідну доріжку відділено від проїжджої частини надійним металевим відбійником. Тож тепер, принаймні на цій ділянці дороги, пішоходи можуть не хвилюватися за своє життя та здоров’я. Давайте ж таке відчуття безпеки та впевненості поширимо й на інші ризиковані ділянки нашого селища!

Ігор Корнієнко, депутат Петрівської селищної ради.

Від редакції:

Безумовно, основний обсяг повноважень, необхідних для реального втілення в життя пропозицій І.В. Корнієнка, перебуває в компетенції, перш за все, місцевої влади. Відтак ми звернулися до Петрівського селищного голови С.О. Тилик з проханням прокоментувати, яким чином селищна рада готова відреагувати на звернення свого колеги, адже Ігор Вікторович, окрім іншого, якраз є і депутатом селищної ради. Отже, відповідь Світлани Олександрівни також пропонуємо увазі наших читачів.

- Петрівською селищною радою для безпеки громадян розпочаті роботи ще з 2017 року, зокрема по вул. Центральній (за мостом через р. Інгулець) встановлено металеве бар’єрне огородження задля безпечного пересування пішоходів, що рухаються з правобережної частини селища до лівобережної і навпаки. Окрім того, по селищу встановлені дорожні знаки з обмеженням максимальної швидкості з позначкою 40 км/год. Відремонтовано переїзди через водопропускні труби по вулицях Садовій, Миру, Інгулецькій з облаштуванням для пішоходів бетонних та металевих захисних бар’єрних огорож від проїзної частини. На даний час ремонт такого об’єкта здійснюється й по вул. Парковій.

Також повідомляємо, що Петрівська селищна рада ще наприкінці 2017 року звернулась до Петрівської районної ради з пропозицією передачі до комунальної власності територіальної громади Петрівської селищної ради 5 мостів в смт Петровому, серед яких і міст напроти стадіону «Інгулець». Однак мости ще досі не передані, а тому Петрівська селищна рада не має законних підстав, аби розпочати їх ремонт. Як тільки ці мости будуть передані до комунальної власності територіальної громади Петрівської селищної ради - буде вирішуватись питання про їх реконструкцію. І одним із перших буде робитись міст напроти стадіону «Інгулець» з відповідними бар’єрними бетонними та металевими огорожами, які від’єднають проїзну частину від пішохідної алеї та зеленої зони.

До того ж, Петрівська селищна рада звернулась до відповідних органів з листом-запитом щодо надання погодження на встановлення пристрою примусового зниження швидкості по вул. Святковій в районі розташування пам’ятника на братській могилі радянським воїнам. На даний час цей лист перебуває на розгляді.