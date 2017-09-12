Вихованці ДЮСШ «Олімп» стали майстрами спорту з кульової стрільби

Вихованці Петрівської ДЮСШ «Олімп» достойно представили свої вміння на відкритому чемпіонаті України зі стрільби кульової серед юнаків та дівчат 2000 року народження та молодше, який відбувся з 01 по 07 липня 2018 року у Києві.

Серед представників різних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що кожного дня змагалися, аби довести, що вони – найкращі, петрівчани Дарія Семенко і Роман Копійка в дисципліні «мікс» вибороли бронзу та виконали нормативи на майстрів спорту з кульової стрільби.

Особливо хотілося б відмітити Дарію Семенко, яка в одиночних виступах завоювала бронзу та у виступах за збірну Кіровоградської області команда нашої спортсменки зайняла два ІІІ-х місця в Чемпіонаті України.

Тож маємо в своєму активі 4 бронзи та двох майстрів спорту.

Вітаємо спортсменів! Так тримати!