Подяка від батьків за організацію літнього оздоровлення

Від імені батьків, дітей та тренерів ДЮСШ «Олімп» хотілося б висловити величезну подяку керівникам району – Сергію Завалію, Тамарі Сакарі, Тетяні Панеті, керівнику ПСП «Зарічне» Андрію Давидовському за організацію перебування наших дітей у червні 2018 р. на навчально – тренувальних зборах у с. Новий Стародуб. Чудове поле, тренування, проведення занять з плавання на Блакитному озері, насичені екскурсії та гарні умови проживання, харчування – наші діти повернулися додому з гарними враженнями.

Також велика подяка приватному підприємцю Р.М. Притулі за безкоштовні перевезення. Дітям дуже сподобались екскурсії до с.Головківка та м.Олександрія на футбольний стадіон «Ніка» і надану можливість побачити та сфотографуватись разом із зіркою українського футболу Андрієм Ярмоленком.

Бажаємо керівникам району, А.М.Давидовському та Р.М.Притулі міцного здоров’я, успіхів та й надалі оздоровлювати дітей в спортивно – оздоровчому таборі.

Ольга Коваль, Юлія Рапасій, Ігор Форос та інші