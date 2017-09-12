Про встановлення місцевих податків і зборів на території Богданівської сільської ради на 2019 рік

Випуск: № 28-29 (10045-10046) Четвер, 12 липня 2018 року

ОФІЦІЙНО!

До проекту рішення Про встановлення місцевих податків і зборів на території Богданівської сільської ради на 2019 рік з додатками № 1, 2, 3, 4, 5 можна ознайомитися в адміністративному приміщенні Богданівської сільської ради

  

                  

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