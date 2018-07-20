Оголошення

ПП «Землі Півдня» виконує роботи щодо документального оформлення права користування земельною ділянкою ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» під розміщення хвостосховища балки «Щербаківська» Гідрометалургійного заводу, яка розташована на території Ганнівської сільської ради Петрівського району (за межами населеного пункту) і просить власників суміжних земельних ділянок, а саме:

гр. Мирук Н.Т. (кадастровий номер 3524980400:02:000:0260),

гр.. Куріпка В.В. (кадастровий номер 3524980400:02:000:0259),

гр.. Тімурджі В.А. (кадастровий номер 3524980400:02:000:0177),

гр.. Тімурджі О.П. (кадастровий номер 3524980400:02:000:0176),

гр.. Горова О.В. (кадастровий номер 3524980400:02:000:0166),

гр.. Дудка А.Ф. (кадастровий номер 3524980400:02:000:0165),

гр.. Дудка Р.І. (кадастровий номер 3524980400:02:000:0164),

гр.. Ганжа Л.П. (кадастровий номер 3524980400:02:000:0163),

гр.. Похила М.О. (кадастровий номер 3524980400:02:000:0162; 3524980400:02:000:0161),

гр.. Адамов М.І. (кадастровий номер 3524980400:02:000:5350),

гр.. Дарчук С.В. (кадастровий номер 3524980400:02:000:5351; 3524980400:02:000:5352)

з’явитися 20.07.2018 року о 10:00 за місцем знаходження вказаних земельних ділянок для погодження суміжних меж.

З повагою ПП «Землі Півдня»