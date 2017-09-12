РОЗПОРЯДЖЕННЯ про скликання двадцять п’ятої сесії районної ради сьомого скликання

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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 03 липня 2018 року № 23- р

смт Петрове

Про скликання двадцять п’ятої сесії районної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 6, частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2.4 розділу ІІ, пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання:

1. Скликати двадцять п’яту сесію районної ради сьомого скликання 27 липня 2018 року на 10.00 годину в сесійній залі районної ради за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20.

2. На обговорення винести наступні питання:

2.1. Про внесення змін та доповнень до рішення ра-йонної ради від 21 грудня 2017 року № 367 «Про районний бюджет на 2018 рік».

2.2. Про передачу майна на балансовий облік Петрівського комбінату комунальних підприємств.

2.3. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, що надана в оренду громадянину Ткаченку Геннадію Миколайовичу.

2.4. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (32,0378) .

2.5. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, що надана в постійне користування громадянину Гриві Сергію Сергійовичу.

2.6. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, що надана в оренду СФГ «СВС».

2.7. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, що надана в оренду СФГ «ТРІ- ВЕТ».

2.8. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, що надана в постійне користування громадянці Гриві Катерині Григорівні.

2.9. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (30, 000 № 4).

2.10. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (30, 000 № 1).

2.11. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (30, 000 №2).

2.12. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (30, 000 №3).

2.13. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (25,3857).

2.14. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (Іванівська с/р).

2.15. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (Малинівська с/р 7,3600).

2.16. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (Малинівська с/р 14,0000).

2.17. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (Богданівська с/р).

2.18. Про передачу автобуса із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Петрівського району до комунальної власності територіальної громади Луганської сільської ради.

2.19. Про внесення змін до рішення Петрівської ра-йонної ради від 29 вересня 2017 року № 341 «Про за-твердження структури та чисельності комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради Кірово-градської області.

2.20. Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради Кіровоградської області.

2.21. Інші питання.

3. На сесію районної ради запрошуються депутати районної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники територіальних органів, управлінь, розташованих на території району, голови територіальних громад, засоби масової інформації.

Голова районної ради Тамара Сакара