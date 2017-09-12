В Україні вперше відзначався День Національної поліції: Сергій Завалій і Тамара Сакара привітали правоохоронців

Голова районної державної адміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара, разом із Петрівським селищним головою Світланою Тилик, привітали пра-цівників поліції із професійним святом, яке цьогоріч уперше відзначалося 4 липня.

У своїх виступах на урочистих зборах вони відзначали, що робота поліцейського непроста та відповідальна, вона не знає вихідних та свят.

Петрівські поліцейські охороняють життя та спокій наших громадян, стоять на варті законності та правопорядку. Про дієздатність Петрівського відділення поліції свідчать події, які відбувалися не так давно на території Луганської сільської ради – працівники поліції із честю виконали свій службовий обов’язок.

Керівники району побажали правоохоронцям міцного здоров’я, миру, злагоди, вірності службовому обов’язку та успішної служби, а також нагородили кращих за професією районними відзнаками.

За заслуги в забезпеченні публічного порядку, профілактиці правопорушень на території району та з нагоди Дня Національної поліції України Почесні грамоти Петрівської районної ради отримали:

- Голосенін Олександр Іванович – майор, старший інспектор-черговий сектору реагування патрульної поліції Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

- Драгович Андрій Володимирович – старший сержант, помічник чергового сектору реагування патрульної поліції Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

- Єфименко Владислав Геннадійович – старший сержант, помічник чергового сектору реагування патрульної поліції Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

- Коваленко Роман Юрійович – лейтенант, старший інспектор-черговий сектору реагування патрульної поліції Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

- Нечай Євгеній Миколайович – старший сержант, поліцейський сектору реагування патрульної поліції Пе-трівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

- Пащенко Ганна Петрівна – капітан, інспектор з режиму секретності Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

- Щур Віктор Іванович – майор, начальник сектору реагування патрульної поліції Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

Почесною грамотою Петрівської районної державної адміністрації нагороджено:

- Гнатюка Володимира Володимировича – лейтенанта, інспектора сектору превенції патрульної поліції Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

- Голосеніна Сергія Івановича – старшого сержанта, поліцейського сектору реагування патрульної поліції Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

- Коваленка Максима Юрійовича – капітана, начальника сектору реагування патрульної поліції Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області;

Відзнаками Петрівської селищної ради були нагороджені Копійка Роман, Кривошея Євген і Бублик Олександр.

Керівники району побажали правоохоронцям, щоб працівники поліції завжди після служби повертатися додому цілими та неушкодженими, а їхні ряди все більше поповнюватися молодими, досвідченими і самовідданими людьми, які вирішили присвятити своє життя справі справедливості, совісті та честі.

В свою чергу, керівник Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області Олександр Лисенко подякував керівникам всіх гілок влади за сприяння і підтримку та вручив нагороди кращим співро-бітникам.

За матеріалами прес-служби РДА