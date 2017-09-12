Робоча поїздка районом: оновлення в багатьох галузях йде за планом

Днями керівники району здійснили попередній огляд об’єктів соціально-культурної сфери на території Новостародубської сільської, Петрівської селищної та Червонокостянтинівської сільської рад, в яких у 2018 році проводяться роботи з реконструкції, капітальних і поточних ремонтів.

У Новому Стародубі Сергій Завалій, Тамара Сакара і Тетяна Панета побували в місцевій дитячій музичній школі, де наразі проводяться завершальні роботи по капітальному ремонту будівлі. Пришкільна територія вже облаштована тротуарною плиткою, придбано меблі та обладнано дзеркалами хореографічний клас. Невдовзі біля дитячої музичної школи буде встановлено огорожу.

Наступний об’єкт огляду - покрівля житлового будинку по вул. Святковій, 13 в селищі Петровому, де керівники ра-йону, разом із директором Петрівського ККП Володимиром Колісником, оглянули проведені роботи. Ремонт покрівлі виконаний вчасно і якісно. Це вже другий завершений об’єкт з ремонту покрівлі, запланований на 2018 рік. З початку сезону будівельних робіт підприємством за кошти районного бюджету було відремонтовано покрівлю на багатоповерхівці по вул.Парковій, 21в у Петровому і до кінця серпня заплановано такі ж роботи на будинку № 21 по вул. Святковій.

- Таким чином, робота йде згідно графіка, – зауважив Сергій Завалій.

Далі керівники району побували на спортивному майданчику зі штучним покриттям ДЮСШ «Олімп», де ремонтні роботи проводяться в плановому режимі. Тут вже встановлено нову огорожу, наступний етап - ремонт покриття і встановлення глядацьких трибун та освітлення.

Наступна зупинка – Петрівська центральна районна лікарня, де керівників району зустрів, показав і розказав про хід ремонтних робіт головний лікар закладу Микола Яновський. Наразі тривають роботи на 4 поверсі головного корпусу лікарні, де розміщене хірургічне та реанімаційне відділення. Ремонти здійснюються за кошти районного бюджету та кошти, отримані в рамках Угоди про співпрацю з ПрАТ «ЦГЗК». Микола Миколайович не міг не похвалитися новим медичним обладнанням, яке було придбане за грантові кошти в рамках програми Уряду Японії «КУСАНОНЕ» і яке лікарі вже застосовують на практиці: два кисневі концентратори, два операційні столи, подвійний інфузомат, одинарний шприцевий дозатор, операційний світильник та два монітори пацієнта.

Сергій Завалій, Тамара Сакара і Тетяна Панета оглянули і фізіотерапевтичне відділення лікарні, де невдовзі теж будуть створені комфортні умови для пацієнтів. Тут з’явиться справжня гордість і родзинка лікарні – соляна кімната Це спеціально обладнане приміщення, призначене для проведення процедур, заснованих на цілющих властивостях солі - методика, завдяки якій відтворюється штучним чином мікроклімат, схожий з підземними соляними печерами, копальнями, шахтами. Така методика застосовується для лікування хворих з бронхіальною астмою та іншими захворюваннями органів дихання, гіпертонічною хворобою, захворюваннями суглобів. У планах головного лікаря і обладнання однієї з кімнат спортивними тренажерами.

Сергій Володимирович і Тамара Вікторівна відзначили, що завжди підтримують всі креативні пропозиції для покращення умов проживання, лікування, навчання, відпочинку петрівчан і схвально відгукнулися про хід ремонтних робіт в лікарні.

Керівники району також оглянули хід ремонтних робіт, які наразі проходять в Петрівській районній дитячій бібліотеці.

Далі Сергій Завалій, Тамара Сакара, разом із головним лікарем КЗ «Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Геннадієм Кімом, побували на території Червонокостянтинівської сільської ради, де активно тривають ремонти у медичних закладах первинної ланки.

У фельдшерсько-акушерських пунктах с.Червонокостянтинівки та с.Баштиного проводяться капітальні ремонти із заміною віконних та дверних прорізів, утепленням стін, заміною підлоги, штукатурки стін і стелі. Заплановано великий обсяг робіт, аби створити для жителів цих сіл нормальні комфортні умови для лікування.

Оглядаючи ці об’єкти, керівники району звернули увагу на благоустрій території біля закладів, на потребу забезпечення ФАПу в с.Червонокостянтинівці водопостачанням та водовідведенням та заміни покрівлі.

Головна мета робочої поїздки досягнута і вона полягає в тому, що керівники району побачили реальний стан речей проведення ремонтних робіт. Вони поспілкувалися з підрядниками, сільськими головами, депутатами і разом обговорили проблемні питання задля ефективного їх ви-рішення.