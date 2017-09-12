Оголошення

Наказом гунп від 15 червня 2018 року нр 242 оголошено конкурс на заміщення вакантних посад поліцейських ітт, поліцейських сектору реагування патрульної поліції, поліцейських логістики обліку збереження речових доказів, озброєння, дільничих офіцерів поліції та оперуповноважених.

Реєстрація кандитатів проводиться на офіційному порталі системи відбору кадрів в національну поліцію україни.

Прийом документів буде здійснюватися в період з 18 червня по 10 липня.

Для отримання будь якої додаткової інформації щодо прохоження конкурсу, ви можете звернутися в робочі дні за телефонами сектору організації відбору управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції в кіровоградській області за телефонами: (067)523 10 90; (050)383 99 96. Реєстрація на сайті nabir.np.gov.ua або до відповідальної особи підрозділу кадрового забезпечення територіального органу поліції за місцем реєстрації (скоробагацька анжела панахівна тел: 0957081187).