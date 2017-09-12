Вітаємо! Івана Павловича Заудальського!

Вітаємо з 93-м днем народження мужнього і завжди життєрадісного Івана Павловича Заудальського!

Шлях до ваших верховин

Із року в рік життя торує,

В день ваших світлих іменин

Від всього серця вам даруєм.

Хай огортають вас літа теплом таким,

Що з серця вашого струмує.

Хай доля вас ощедрує добром,

З яким людина в серці радість чує.

Живіть, творіть під сонцем осяйним,

Хай вашим другом буде кожна днина,

Будьте вічно молодим,

Як в колоску хлібнім зернина.

З повагою районна державна адміністрація, районна рада та районна рада ветеранів Петрівського району