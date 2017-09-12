Вітаємо! Івана Павловича Заудальського!

Вітаємо з 93-м днем народження мужнього і завжди життєрадісного Івана Павловича Заудальського!
Шлях до ваших верховин
Із року в рік життя торує,
В день ваших світлих іменин
Від всього серця вам даруєм.
Хай огортають вас літа теплом таким,
Що з серця вашого струмує.
Хай доля вас ощедрує добром,
З яким людина в серці радість чує.
Живіть, творіть під сонцем осяйним,
Хай вашим другом буде кожна днина,
Будьте вічно молодим,
Як в колоску хлібнім зернина.
З повагою районна державна адміністрація, районна рада та районна рада ветеранів Петрівського району