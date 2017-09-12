Олег Кириченко впродовж свого життя змушений був займатися багатьма справами. Довелося заробляти гроші і за кордоном, як і багатьом нашим землякам. Чимало їх залишилося в різних країнах, бо Україні, бач, виявилися не потрібними їхні робочі руки і знання. Всі керманичі держави, яких ми з вами обирали, сподіваючись на те, що дбатимуть про майбутнє України, насправді, переважно, дбали про власне благополуччя. Жоден з них не захотів увійти в історію як державний діяч, що привів країну у світову спільноту, як рівну, достойну поваги. Всі вони, починаючи з Кравчука і закінчуючи нинішнім гарантом, в історію «вляпалися», долучившись до ганебного процесу перетворення України у жебрачку, з якої тікають найрозумніші, найзавзятіші, найперспективніші. Та Олег повернувся додому. Бо ж тут родина, батьки, друзі.

Як і всі, шукав можливості заробляти гроші, аби утримувати сім’ю, разом з тим розвивав природний талант у галузі народної нетрадиційної медицини. З юності переймав вміння народного мануального терапевта (в народі таких називають костоправами) від свого хрещеного батька Олексія Павловича Гаврилова (в Петровому його багато хто пам”ятає як «Льоліка»), про якого ходили чутки, що він був якимось родичем знаменитої Улити.

Крім досвіду, отриманого від хрещеного батька, здобував знання у цій галузі у Києві та Харкові – в академії медичних наук, де на підставі екзаменаційно-експертного висновку отримав документ про здобуття спеціальності лікаря нетрадиційної медицини.

Як одного з кращих випускників академії, Олега запрошували проводити майстер-класи з мануальної терапії в Дніпропетровську, Києві, Житомирі. Саме в Житомирі до нього підійшли зацікавлені люди з Кременчука і запропонували відкрити в цьому місті кабінет мануальної терапії, мотивуючи це тим, що Кременчук не так далеко від Петрового (переїздити в місто він відмовився, бо потрібно доглядати 87-річного батька, ветерана війни). Це було вісім років тому. Впродовж цього часу кабінет успішно працює, Олег має сталу клієнтуру і гарну репутацію мануального терапевта.

А якось до нього на прийом потрапила відома українська тенісистка Катерина Бондаренко, яка народилася в Кривому Розі, має ряд перемог на престижних тенісних турнірах. У 2004 році вона стала чемпіонкою Вімблдону серед юніорок, у 2008-му разом з сестрою Альоною виграла відкритий чемпіонат Австралії в парному розряді. У 2012 році на деякий час припинила виступи на корті у зв’язку з вагітністю та народженням донечки, а у 2014-му повернулася у великий спорт, 2017-го виграла турнір у Ташкенті. Останнім часом Катерина виступає разом з відомою сербською тенісисткою Олександрою Круніч.

Крім тенісисток, клієнтом Олега Кириченка є професійний спортсмен, громадянин Кіпру Крістіан Амофлуе (на лівому знімку поруч з О.Кириченком), який виступає у боях без правил. Крістіан народився в м.Комсомольську (нині Горіші Плавні), тож часто буває в Україні, зокрема в Кременчуці, де відвідує його кабінет.

Нещодавно О.Кириченко отримав пропозицію від К.Бо-ндаренко стати членом її команди в якості масажиста під час участі в престижному тенісному турнірі Ролан Гарос, який проходив в Парижі, і на якому Катерина виступала разом з Олександрою Круніч як у парному , так і в особистому розряді. Олег погодився, адже це – новий цікавий досвід. Таким чином наш земляк отримав визнання у середовищі професійних спортсменів, що є свідченням його дійсно неабиякої майстерності у галузі мануальної терапії. Тож побажаємо йому нових успіхів у справі охорони здоров’я людей та нових цікавих поїздок і яскравих вражень.

Анатолій РЯБОКОНЬ.