У новий чемпіонат – з новими умовами

Спортивні новини

Минулого тижня двома контрольними спарингами завершився перший тренувальний збір ФК «Інгулець» в рамках підготовки до майбутньої першості чемпіонату України з футболу в Першій лізі 2018-2019 років. Що цікаво,- обидва поєдинки за участі нашої команди завершилися з однаковим нічийним рахунком- 2:2. Спочатку, минулої середи, якраз напередодні Дня Конституції, наші хлопці розійшлися миром з молодіжкою «Олександрії» (U-1), а в суботу, також як і в першому випадку – на виїзді, з «Гірником-Спорт» з Горішніх Плавнів. Як зазначив головний тренер нашої команди Сергій Лавриненко, завдання, визначені планом збору, виконані успішно, тим більш, що цього разу результат обох ігор мав другорядне значення. На перший же план висувався огляд функціонального стану гравців, ну й, звичайно ж, перегляд потенціальній новачків, які, окрім згадуваних в попередніх номерах Козака, Козлова та Ситнікова, також можуть приєднатися до нашої команди в разі, якщо клуб виявить зацікавленість в їх послугах, а їх влаштують умови, запропоновані клубом.

А вже з 5-го липня, після триденного відпочинку, гравці «Інгульця» прибудуть на другий тренувальний збір, головний акцент в якому тепер робитиметься на відпрацюванні якісних тактичних схем, награваннім ігрових зв’язків та й загалом зіграності команди, відточенні різних моделей гри. У ході цього тренувального збору також буде зіграно три контрольних спаринги: 7 липня з СК «Дніпро-1», 10 липня з краматорським «Авангардом» і 13 липня- з ФК «Кремінь».

А тепер кілька слів про ще одну, безумовно, важливу для уболівальників «Інгульця» інформацію: уже з початку наступної першості вхід на стадіон на матчі за участі нашої команди буде здійснюватися за квитками, орієнтовна вартість яких становитиме 20 гривень. Як пояснює президент клубу Олександр Поворознюк, до такого кроку спонукає не комерційний інтерес (футбол ¬— це щира і пристрасна любов Олександра Григоровича, яка приносить йому не матеріальну вигоду, а лише моральне задоволення), а регламентна вимога виконавчих органів Федерації футболу України. Мотивація цієї вимоги є наступною: придбаний квиток, зокрема, місце, вказане в ньому, дозволяє ідентифікувати потенційних порушників правопорядку, а отже спрощує процедуру притягнення їх до відповідальності. Така рекомендація надходить усім національним федераціям від керівних органів УЄФА і продиктована вимогою забезпечити безпеку на стадіонах. Звісно, на нашому стадіоні «Інгулець», дякувати Богу, особливо кричущих правопорушень поки що не було (за винятком окремих поодиноких матчів, зокрема, приїзду несповна адекватних уболівальників «Арсенала-Київщини» з Білої Церкви чи «Металіста- 1925» у Володимирівку), однак регламентна вимога є спільною для всіх, тож дотримуватися її мусимо і ми. Минулого року за її недотримання клуб сплатив кілька досить відчутних штрафів, але не виключено, що в подальшому подібні речі каратимуться не лише матеріальними санкціями, а й скажімо, позбавленням очок. Отже вхідні квитки — це річ вимушена. Причому, обов’язковою вимогою тепер стане не просто наявність квитка, а й зайняття уболівальником саме конретного місця, вказаного в ньому.

Разом з тим, Олександр Поворознюк, розуміючи, що й 20 гривень для багатьох прихильників нашої команди є відчутною тратою( як не як, а це вартість двох з половиною хлібин), повідомив, що безкоштовні квитки в необмеженій кількості (точніше в такій, щоб задовольнила попит усіх бажаючих) будуть передані клубом Петрівській селищній раді, де їх зможе узяти собі кожен - незалежно від соціального статусу чи матеріального стану. Зараз лише вирішується питання, в якому вигляді видаватимуться ці квитки — чи як разові перепустки на кожен матч, чи як абонементи на увесь сезон, включно з іграми чемпіонату та Кубку України. Коли матимемо вже з цим повну ясність — повідомимо додатково.

Водночас, планується і реалізація реально платних абонементів на місця підвищеної комфортності: задля цього буде споруджено додаткові трибуни, оснащені зручними кріслами, а власники таких абонементів матимуть своє особисте зарезервоване місце на увесь сезон та ще й отримають можливість користатися деякими іншими додатковими послугами. Безумовно, перегляд кожного матчу на такому місці коштуватиме більше, ніж номінальна 20 гривень. Втім, ці опції, також поки що розглядаються на рівні попередніх планів, тож конкретніше розповімо про них, коли уже буде сформовано чіткі, конкретні умови.

Володимир Кіфенко