Управління Державної казначейської служби України у Петрівському районі інформує, що у зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання доходної частини бюджетів, як одного із Пріоритетних напрямків діяльності Казначейства на 2017-2018 роки, затверджених Міністром фінансів України, з 2 липня 2018 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів.

З реквізитами нових відкритих рахунків можна озна-йомитись на Веб-сторінці Головного управління Державної казначейської служби України у Кіровоградській області Веб-порталу Державної казначейської служби України за адресою: www.treasury.gov.ua в рубриці «Реквізити рахунків».

Начальник управління Ольга Кондратенко