Увага - нові рахунки

Податкова служба інформує!

Рахунки по Єдиному соціальному внеску (ЄСВ), не змінюються, а залишаються ті самі, що і на початку року.

Всі необхідні рахунки розміщені на сайті районної державної адміністрації, офіційному сайті ДФС в розділі «Бюджетні рахунки» та в приміщенні податкової. За новими рахунками платники почнуть сплачувати з 02.08.2018 року.

ГУ ДФС у Кіровоградській обл.