Увага - нові рахунки

Товариство «Силует» закуповує свинину та яловичину у населення
Тел: 068-99-49-406
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Кафе «Зодіак» запрошує на постійну роботу: бармена та офіціанта.
Тел: 068-02-81-394
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Знижки на роботу + матерiали. РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. БУДIВНИЦТВО - будинки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси, альтанки. Банi,ворота, паркани. (097)3157729, (050)1812462
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Професійне буріння свердловин
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097-44-73-232, 050-99-82-224. metgar.in.ua
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Гарантийная мастерская ремонтирует:
стиральные машины, холодильники, телевизоры,
компьютерную технику, кондиционеры и многое другое.
Пгт Петрово, ул. Каштановая,8.
Тел: 097-501-55-92.
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ГАРАЖІ МЕТАЛЕВІ, ТЕПЛИЦІ, АЛЬТАНКИ.
097-44-73-232, 050-99-82-224. metgar.in.ua.
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Куплю автомобіль в будь-якому стані
тел. 096-16-333-20
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Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ.
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