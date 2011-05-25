Повідомлення

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про початок процедури розгляду та врахування пропозиції громадських інтересів у проекті детального плану території земельної ділянки «Нове будівництво берегоукріплювальних споруд із габіонних конструкцій на р. Березніговата в смт. Петрове Кіровоградської області» орієнтовною площею 1,5 га. на території Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації:

Виконання містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки «Нове будівництво берегоукріплювальних споруд із габіонних конструкцій на р. Березніговата в смт. Петрове Кіровоградської області» орієнтовною площею 1,5 га. на території Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області» обумовлене вирішенням поточних питань забудови території смт Петрове та розчищення русла річки Березніговата, а також укріплення її берегової лінії берегоукріплювальними спорудами від розмиву.

Проектом детального плану території розглядається центральна частина селища, і є частиною центрального парку смт Петрове.

Детальний план території земельної ділянки «Нове бу-дівництво берегоукріплювальних споруд із габіонних конструкцій на р. Березніговата в смт. Петрове Кіровоградської області» орієнтовною площею 1,5 га. на території Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області» складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

2. Основні техніко-економічні показники:

3. Відомості про замовника та розробника проекту містобудівної документації та підстави для його розроблення:

Замовником детального плану території є виконавчий комітет Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області відповідно до рішення Петрівської селищної ради від 04 травня 2018 року № 952/7 «Про розроблення детального плану території земельної ділянки «Нове будівництво берегоукріплювальних споруд із габіонних конструкцій на р. Березніговата в смт. Петрове Кіровоградської області».

Розробником проекту містобудівної документації є фізична особа - підприємець Поляшенко Тетяна Петрівна (кваліфікаційний сертифікат архітектора Серія АА №0003231 та Серія АА №003023)

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації:

Експозиція проекту «Детальний план території земельної ділянки «Нове будівництво берегоукріплювальних споруд із габіонних конструкцій на р. Березніговата в смт. Петрове Кіровоградської області» орієнтовною площею 1,5 га. на території Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області» розміщена в сесійній залі Петрівської селищної ради за адресою: смт Петрове, вул.Святкова, 7. Ознайомитись із проектом детального плану території можливо з 05 по 9 липня 2018 року включно, з 09.00 по 16.00 годину (обідня перерва з 12.00 по 13.00).

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій:

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій земельно-комунальний відділ Петрівської селищної ради, за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 7. Контактний телефон (05237) 9-72-94.

6. Відомості про строк подання та строк завершення розгляду пропозицій:

Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту «Детальний план території земельної ділянки «Нове будівництво берегоукріплювальних споруд із габіонних конструкцій на р. Березніговата в смт. Петрове Кіровоградської області» орієнтовною площею 1,5 га. на території Петрівської селищної ради Петрівського ра-йону Кіровоградської області» триватиме до 9.07.2018 року включно, з 09.00 до 16.00 години, за адресою: смт Петрове, вул.Святкова, 7. Контактний телефон (05237) 9-72-94.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів:

Публічна презентація містобудівної документації відбудеться о 11.00 годині 9.07.2018 року у приміщенні Петрівської селищної ради за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 7.

Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- Народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвер-дженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №555, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Додаток: проект детального планування М 1:500.

Виконавчий комітет Петрівської селищної ради