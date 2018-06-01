У нас «Фантазія» працює!

1.06.18

«Сонячна територія»

Довгождане літечко всіх навкруг чарує,

Пришкільний наш табір радість нам дарує.

Зібрала «Фантазія» діток всіх до школи:

Гамірно і весело всім тут, як ніколи!

Цього дня розпочав роботу пришкільний табір відпочинку «Фантазія», гостинно зустрівши 230 вихованців.

Вони креативно презентували свої загони: 5-А — «Хаос розуму»; 5-Б — «Невідомі»; 5-В — «Мурашки»; 6-А — «Богема»; 6-Б — «Вишукані діаманти»; 7-А — «Сила зірок»; 7-Б — «Топ-НЛО»; 7-В — «На позитиві».

На посиденьках під вербою ознайомилися із правилами безпеки під час перебування у таборі відпочинку. Оформили колективні куточки – свої сонячні території.

У КТС-квесті(КТС колективно творча справа)- «Моя команда — мій загін, я почуваюсь круто в нім!» переконалися у справедливості цього гасла.

04.06.18

«Важкий понеділок»

«Важкий понеділок» розпочався зовсім не важко, а весело і безтурботно: уже на ранковій лінійці усі сміялися із смугасто-клітинного вбрання. А після смугастих боді-арту і мейк-апу фантазійців і упізнати було важко.

На посиденьках під вербою прослухали бесіду «Небезпечний ультрафіолет»

Створені із ліній картини гідно поповнили колекцію табірної мистецької виставки. Гра-розгон підтвердила, що дружньо – важко не буває.

05.06.18

«Вареник-day»

Вареник-day розпочався, як завжди, із реєстрації, ранкової зарядки, сніданку та загонових справ.

На посиденьках під вербою прослухали бесіду «Обережно: отруйні рослини та гриби!»

У КТС «Витинанка-вишиванка» створили вишиванки із вишуканим орнаментом, а на фестивалі креативної коси і козацького оселедця красувалися колоритні козачки і козаки. Закінчися фестиваль дефіле «Моя краса — мій віночок». Вареничні переспіви поєдналися із веселими гопацульками.

Навіть батьки не втрималися, щоб не відвідати наш вареник-day: Олена Григорівна Кудрявцева взяла участь у громадському огляді харчування.

06.06.18

«Гостюємо у середи»

У середу реєстрація, зарядка, сніданок та лінійка нічим не відрізнялися від понеділкових і вівторкових.

На посиденьках під вербою прослухали бесіду «Обережно - кліщі! Способи захисту від комах, кліщів, змій»

Вихованці загону «Богема» взяли участь у районному святі «Інгулецький зорепад», яке відбулося у Парку культури і відпочинку селища.

Після загонових справ запросили відвідувачів «Фірми успіху». Гості – вихованці табору «Ромашка» – відвідали салони краси і побачили бізнес-плани у дії. А працівники ЦДЮТ провели майстер-класи. Катерина Дмитрівна Стець розмальовувала обличчя усім бажаючим, розповідаючи про особливості гримування.

На креативній дискотеці «Хто кого перетанцює?» переможцями стали усі: «Фантазію» не можна перетанцювати!

07.06.18

«Spase-day Космозона»

Реєструвалися та робили зарядку космічні прибульці.

На посиденьках під вербою вони уважно прослухали бесіду «Правила надання першої долікарської допомоги».

Після загонових справ презентували свої планети і відвідали Космічний зоопарк (створили картини із каміння).

Використали знання із астрономії, виконуючи космічні пісні. А на космічній дискотеці прибульці веселилися так, що і жителі Петрового йшли в танок!

08.06.18

«Шалена п’ятниця»

П’ятниця розпочалася не шалено, а спокійно: реєстрація, зарядка, сніданок. Шаленіти почали на лінійці і під час загонових справ.

На посиденьках під вербою прослухали бесіду «Дії під час пожежі».

Завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Лугова Ірина Іванівна для вихованців загону «Хаос розуму» провела екологічний круїз «Нас зібрала одна природа».

Пожвавішали, створюючи власну фотозону у КТС «Шалена фотка» та на фестивалі «На танцполі», коли представляли вуличні стилі танців.

І тільки на «Шаленій дискотеці» шквал емоцій досяг найвищого балу: шаленіли усі фантазійці!

11.06.18

«У водному царстві, у підводному государстві»

На «Буль-буль» лінійці зрозуміли, що день буде незвичайним. Справді, після загонових справ зібралися на фестиваль Водяники і Мавки.

А після водних переспівів поповнили мистецьку галерею табору бульбашковими картинами.

Працівники ЦДЮТ провели майстер-класи: Олена Володимирівна Вєрік – з декоративно-прикладного мистецтва, а Тетяна Анатоліївна Добровольська – із виготовлення м’яких іграшок.

На посиденьках під вербою прослухали бесіду «Правила поведінки у разі виникнення аварійних ситуацій, стихійних лих та нещасних випадків».

Найбільше захоплення викликали у всіх музично-водяні фонтани, які звеселили спекотний день своєю свіжістю.

Після КТГ «Водяна стихія» на водній дискотеці відправилися у плавання в бурхливий океан танців.

12.06.18

«Божевільний вівторок»

Після реєстрації, зарядки, сніданку та лінійки розпочалися незвичайні загонові справи. Довго розглядали відвідувачі кожен експонат на виставці інсталяцій із несумісних речей, дивуючись: і як до такого можна було додуматись?!

На посиденьках під вербою прослухали бесіду «Дитина. Дорога. Автомобіль». А Наталія Миколаївна Савкун, фахівець із соціальної роботи Петрівського районного центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, провела цікаву бесіду «Профілактика шкідливих звичок серед учнівської молоді».

Коли почався фестиваль «Божевільна зачіска» та «Шалене дефіле», табірні модники і модниці задумалися: зробити зачіску чи вбрання із побутових предметів не так уже й важко!

Тож на дискотеці «Я одягнений по-модньому» гламурно виглядали усі: і модельєри, і моделі, і глядачі.

13.06.18

«Танцюємо у ритмі вальсу»

На реєстрацію, зарядку і сніданок не йшли, а вальсували.

На посиденьках під вербою прослухали бесіду «Небезпека спраги».

Головний спеціаліст правової допомоги Тетяна Сидоренко ознайомила вихованців табору із дитячими правовими орієнтирами та подарувала їм корисні буклети.

У КТС створили музичні картини за допомогою нот.

Вихованці Літньої школи для обдарованих дітей продовжують плідно працювати над розв’язуванням задач з фізики і математики, винахідницьких задач з біології, тестували свій інтелект, брали участь у вікторинах, тренінгах, засіданнях клубів, шахових і шашкових турнірах, інтелектуальних іграх, різноманітних майстер-класах, удосконалювали вміння програмувати і безпечно користуватися Інтернетом.

На бал-маскараді «Кучері, буклі, маски, мушки» танцювали вишукані дами з галантними кавалерами.

Конкурс танцю «Фест-вальс-полонез» закінчився дискотекою «У ритмі вальсу».

Танцюють усі!

14.06.18

«Увімкніть свою харизму!»

Реєструвалися, робили зарядку, снідали і виконували загонові справи дуже харизматично.

На посиденьках під вербою провели бесіду « Увага! Кишкові інфекції!»

Вихованці Літньої англомовної школи із керівниками Бочаровою О.В. та Кіфенко О.П. продовжують працювати над проектом «Тваринний світ України». Вони вивчили лексику з цієї теми, читали статті і слухали аудіозаписи, переглянули відео, співали пісні, грали в ігри, займалися пошуковою діяльністю. Кожна група підготувала і систематизувала матеріал, виготовивши яскраві та пізнавальні постери.

Для загону «Невідомі» було проведено екскурсію у Петрівський районний краєзнавчий музей. Завідуюча Світлана Сапок, розповівши історію Петрівщини, ознайомилаучнів із цікавими експонатами музею.

У КТС «Битва хорів» билися харизматично: з посмішкою, реверансами і бурхливими оплесками.

А на харизматичній дискотеці включили свою харизму стовідсотково!

15.06.18

«Скарби степові»

Реєструвалися, робили зарядку, снідали і розпочали загонові справи скарбошукачі. Усі час від часу поглядали один на одного: хвилювалися, чи не знайшов хто-небудь скарби першим.

На посиденьках під вербою прослухали бесіду «Обережно - блискавка!»

Побували на екскурсії у Петрівському відділенні поліції ДВГУНП в Кіровоградській області, де заступник начальника, майор поліції Косенко Віталій Леонідович ознайомив фантазійців із особливостями роботи правоохоронців.

Після КТС «Нумо, побігаймо!» і квесту «Скарби степів» переконалися, що найцінніший скарб у кожному загоні – це вожаті. Тож «Хвилина слави нашого вожатого» затягнулася на цілу годину. І на степовій дискотеці скарбошукачі продовжували прославляти своїх вожатих.

18.06.2018

«Я схожий…»

Уперше на реєстрації довелося ідентифікувати кожного учасника загону. На зарядці і лінійці намагалися упізнати своїх друзів.

Після загонових справ прослухали бесіду «Профілактика тютюнопаління, алкоголізму і наркоманії».

Медична сестра Л.Л.Софіянчук провела практичне заняття із надання першої медичної допомоги. Усі фантазійці були схожі на досвідчених лікарів.

У КТС «Конкурс двійників» освоїли новий вид художнього мистецтва – карикатуру. Фестиваль пародій відомих зірок естради закінчився дискотекою двійників.

19.06.2018

«Крутий татуйований загін»

Учорашні двійники знаменитостей реєструвалися і снідали, хизуючись новенькими татушками.

Після лінійки і загонових справ на посиденьках під вербою прослухали бесіду «Правила безпеки при користуванні побутовим газом».

Побували на екскурсії у храмі української православної церкви Вознесіння Господнього, де настоятель протоієрей Михайло Царук провів урок духовності і благословив вихованців табору на канікули.

У КТС «Фестиваль рок-композиції» продемонстрували брокерські тату. А на дискотеці «Тату-паті» виявилося, що усі 8 загонів – круті і татуйовані.

20.06.2018

«Майдансери, об’єднуймося!»

Прощальна реєстрація, прощальна зарядка, прощальна лінійка. Тільки зі сніданком не прощаємося: що ж ми на канікулах снідати не будемо?!

Після прощальної табірної лінійки попрощалися із загоновими справами і у КТС «Що мені найбільше сподобалося» висловили свої враження від фантазійного відпочинку.

Прослухавши бесіду «Одяг і здоров’я», розмалювали шедевральний кольоровий плед «Прощавай, табірна зміна!»

У КТС «Майданс на площі» танцювали як ніколи: весело і оздоровлено.

Табірній зміні кінець – Хто переміг, той молодець!

Молодці усі: вихованці «Фантазії», вихователі, вожаті, керівництво, бібліотекарі, учителі фізичного виховання, педагог-організатор, музичний керівник, медсестра, завгосп, кухарі й обслуговуючий персонал.

«Фантазія» – це ти!

«Фантазія» – це я!

«Фантазія» – ми разом

Одна міцна сім“я!

Записуватися на першу зміну 2019 року у наш табір можна за адресою: https://fantabor18.blogspot.com/

Та звертатися особисто чи за телефоном до директора навчально-виховного об’єднання А.С. Вєтрової або керівника табору В.І. Полтавець.

Ласкаво просимо!

Ольга Слободяник, Олеся Царук