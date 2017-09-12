Посміхніться

- Фіма, а ти знаєш, що коли я вип’ю, то нікого не боюсь?

- Навіть жінку?

- Ой, до такого стану я ще не напивався.

* * *

- Як Ви думаєте, наша Розочка буде співачкою чи та-нцівницею?

- Танцівницею.

- Ви бачили, як вона танцює?

- Ні, я чув, як вона співає.

* * *

- Абрамчику, дорогенький, скажи, а як так вийшло, що ти у мене закохався?

- От бачиш, це навіть тебе дивує…

* * *

- Вибачте, це не ви витягли вчора з ями єврейського хлопчика?

- Так, я.

- А шапка, вибачте, де?