Посміхніться

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Випуск: № 27 (10044) Четвер, 5 липня 2018 року

- Фіма, а ти знаєш, що коли я вип’ю, то нікого не боюсь?
- Навіть жінку?
- Ой, до такого стану я ще не напивався.

* * *

- Як Ви думаєте, наша Розочка буде співачкою чи та-нцівницею?
- Танцівницею.
- Ви бачили, як вона танцює?
- Ні, я чув, як вона співає.

* * *

- Абрамчику, дорогенький, скажи, а як так вийшло, що ти у мене закохався?
- От бачиш, це навіть тебе дивує…

* * *

- Вибачте, це не ви витягли вчора з ями єврейського хлопчика?
- Так, я.
- А шапка, вибачте, де?

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