Щоб не ступити на хибний шлях

Вільний час є складовою частиною організації життя суспільства і людини. Дозвілля, як частина вільного часу, вабить молодь своєю нерегламентованістю і добровільністю вибору різних його форм, демократичністю, емоційною насиченістю, можливістю поєднати в ньому фізичну й інтелектуальну діяльність.

З метою профілактики негативних явищ в дитячому середовищі, запобіганню бездоглядності, безпритульності неповнолітніх, виявлення дітей, які бродяжать, жебракують, вживають тютюнові вироби та алкогольні напої, психотропні речовини, перебувають на вулиці в пізній час без супроводу батьків чи осіб, що їх замінюють, на території Петрівського району перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета провела засідання координаційної ради служби у справах дітей Петрівської РДА за участі:

Тетяни Нікульшиної – начальника служби у справах дітей;

Максима Коваленка – начальника сектору патрульної поліції Петрівського відділення поліції;

Ірини Лугової – завідувача сектору молоді та спорту РДА;

Наталії Гавриленко – начальника відділу освіти;

Світлани Тилик – голови Петрівської селищної ради;

Оксани Стулій – директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також голів батьківських комітетів загальноосвітніх шкіл смт Петрового, де йшлося про запобігання умов, що сприяють протиправним вчинкам неповнолітніх у громадських місцях у вечірній та нічний час.

Учасники засідання розпочали жваву дискусію, під час якої представники кожного підрозділу вносили пропозиції щодо вирішення даних проблем, які на даний час досить розповсюджені не тільки не території району, а й на території усієї України.

Сьогодні залишається актуальною проблема вживання пива, алкогольних, тютюнових виробів неповнолітніми. Однією з головних причин такого явища є недотримання законодавства продавцями зазначеної групи товарів, їх легковажне ставлення до заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Адже цигарки і горілка – початок згубного шляху, на який несвідомо потрапляють підлітки.

Заслухавши і обговоривши інформацію, координаційна рада прийняла рішення рекомендувати сільським, селищним радам району забезпечити належний контроль за до-триманням розпорядку роботи в закладах торгівлі, громадського харчування, дозвілля та інших громадських місцях на підпорядкованій території, Петрівському відділенню поліції здійснювати заходи щодо притягнення до адмі-ністративної відповідальності батьків, діти, яких перебувають у вищезазначених місцях без їх супроводу у вечірній та нічний час після 22 години. Посилити контроль за недопущенням продажу алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім; відділу освіти, службі у справах дітей, сектору молоді та спорту райдержадміністрації, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, директорам загальноосвітніх закладів району систематично проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків, спрямовану на запобігання протиправних вчинків неповнолітніми у громадських місцях у вечірній та нічний час, а також службі у справах дітей, відділу освіти, сектору молоді та спорту райдержадміністрації, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і Петрівському відділенню поліції із залученням представників громадськості та органів місцевого самоврядування проводити рейди дозвілля неповнолітніх у нічний час та під час канікул.

Тож, шановні підприємці! Звертаємося до вас із проханням неухильно дотримуватися чинного законодавства, не продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби дітям, адже кожен з нас несе свою частку відповідальності за долю майбутнього покоління.

А також: шановні батьки! Ваша дитина зараз на довго-очікуваному відпочинку, літні канікули у самому розпалі. Саме у ці веселі та безтурботні дні відпочинку найважливішим завданням всіх батьків є безпека життя дітей. Варто в ці дні ще раз нагадати дітям про елементарні правила поведінки. Виховуйте у них навички культури поведінки у громадських місцях особистим прикладом.

Ольга Шевченко