РІШЕННЯ про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Луганської сільської ради на 2019 рік

Двадцять п’ята сесія сьомого скликання Луганської сільської ради,Петрівського району,Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2018 року №_168____

с.Луганка

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Луганської сільської ради на 2019 рік

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України”Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території Луганської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відпо-відно до пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, етики і законності.

4. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Сільський голова: Роман Штурмак

Ознайомитися з додатками до рішень можно безпосередньо в приміщенні Луганської сільської ради або направити запит за електронною адресою: luganska-sr@meta.ua