РІШЕННЯ про встановлення транспортного податку на 2019 рік

Двадцять п’ята сесія Луганської сільської ради сьомого скликання Петрівського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2018 року № _ 167 _

с.Луганка

Про встановлення транспортного податку на 2019 рік

Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 7, 12, 267 Податкового кодексу України, Закону України від 28.12.2014 №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Луганська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Луганської сільської ради транспортний податок на 2019 рік згідно з додатком.

2. Оприлюднити рішення на дошці оголошень.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на по-стійну комісію сільської ради з питань бюджету , фінансів, етики і законності.

4. Рішення від 04 липня 2017 року № 120 визнати таким, що втратило чинність

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

Сільський голова Роман Штурмак