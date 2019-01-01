РІШЕННЯ про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік

Двадцять п’ята сесія Луганської сільської ради сьомого скликання Петрівського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2018 року № __166__

с.Луганка

Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 7, 8, 9, 12, 14, 212 – 215 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 28.12.2014 №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Луганська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Луганської сільської ради акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік згідно з додатком.

2. Оприлюднити рішення на дошці оголошень.

3. Контроль за виконанням рішенння покласти на по-стійну комісію сільської ради з питань бюджету , фінансів, етики і законності.

4. Рішення від 04 липня 2017 року № 119 визнати таким, що втратило чинність

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

Сільський голова Роман Штурмак