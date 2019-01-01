РІШЕННЯ про встановлення розмірів ставок єдиного податку на 2019 рік

Двадцять п’ята сесія Луганської сільської ради сьомого скликання Петрівського району Кіровоградської області
Р І Ш Е Н Н Я
від 19 червня 2018 року № __165__
с.Луганка
Про встановлення розмірів ставок єдиного податку на 2019 рік
Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України зі змінами та доповненнями, Луганська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити ставки єдиного податку для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності згідно з додатком.
2. Оприлюднити рішення на дошці оголошень.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на по-стійну комісію сільської ради з питань бюджету , фінансів, етики і законності.
4. Рішення від 04 липня 2017 року № 117 визнати таким, що втратило чинність.
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
Сільський голова: Роман Штурмак