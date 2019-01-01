РІШЕННЯ про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік

Двадцять п’ята сесія Луганської сільської ради сьомого скликання Петрівського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2018 року № __164__

с.Луганка

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити на території Луганської сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на дошці оголошень.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на по-стійну комісію сільської ради з питань бюджету , фінансів, етики і законності.

4. Рішення від 04 липня 2017 року № 118 визнати таким, що втратило чинність

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

Сільський голова Роман Штурмак