ІСКРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА - РІШЕННЯ

ІСКРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Петрівського району Кіровоградської області

шістнадцята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2018 року № 160

с. Іскрівка

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та орендної плати за землю на 2019 рік

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, абзацами другим і третім пункту 284.1 ст.ст. 274, 284 Податкового Кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада - ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Іскрівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області на 2019 рік:

1.1. ставки земельного податку згідно з додатком 1;

1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

3. Дане рішення оприлюднити в районній газеті «Трудова слава» до 15 липня 2018 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та фінансів та з питань благоустрою, розвитку населених пунктів житлово-комунального господарства та зв’язку.

Сільський голова Микола Платошин