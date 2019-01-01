ІСКРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА - РІШЕННЯ

ІСКРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Петрівського району Кіровоградської області

шістнадцята СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2018 року № 159

с. Іскрівка

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік

Керуючись ч.1 ст.143 Конституції України , п.24 ч.1 ст.26, ст.59 ч.1 ст.69 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до статтей 7,10,12, розділом XII ( перелік необхідних статей), пунктом 5 розділу XIX та підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу України, Указу Президента України від 03.09.1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»( із змінами та доповненнями ) з метою забезпечення наповнення місцевого бюджету ,

сільська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Іскрівської ради наступні місцеві податки і збори:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- акцизний податок ;

- транспортний податок;

- туристичний збір.

2. Враховуючи п. 1 даного рішення, затвердити:

- положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);

- положення про акцизний податок (додаток 2);

- положення про транспортний податок (додаток 3);

- положення про туристичний збір (додаток 4).

3. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2019 року.

4. Дане рішення оприлюднити в районній газеті «Трудова слава» до 15 липня 2018 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на по-стійну комісію сільської ради з питань економіки, бюджету та фінансівта з питань безпеки, благоустрою, розвитку населених пунктів, житлово – комунального господарства та зв’язку.

Сільський голова М.Б.Платошин