Чи є термін у молодості?

День Молоді – це свято, коли кожен має можливість відчути себе молодим. Окрім загальнорайонного заходу, присвяченого цьому дню, для мешканців свого селища свято організувала і Петрівська селищна рада. Привітала молодь із Днем молоді і Днем Конституції України Петрівський селищний голова Світлана Тилик. Побажала натхнення, бути щасливими і дарувати щастя всім, бути потрібними, коханими і дарувати близьким свою любов, гарного настрою і, звичайно ж, добре розважитися. Саме такими теплими словами почалося наше подвійне свято!

Порадували усіх присутніх виступи петрівських виконавців, а саме: Катерини Карабилової, Юлії Білої та Дмитра Суліми. Чудові, дзвінкі голоси розливалися усюди та перепліталися з гучними оплесками. Світлана Тилик особисто висловила подяку та слова захоплення талантом наших односельчан. Зазначила, що саме вони є головною окрасою усіх наших свят, тож нагородила їх грамотами та подарунками.

Запальні ведучі та цікаві конкурси постійно тримали у напрузі глядачів. Особливо конкурс «Привітай sms-повідомленням» продемонстрував активність нашої молоді, бо величезна кількість повідомлень прийшла на телефон ведучих. Переможниця зачитала реп з усіх привітань, чим і викликала шквал позитивних емоцій.

Завітали до нас і гості: гурт «Місячне сяйво», солісти Тетяна Ігнатенко й Артем Носач. Своєю майстерністю, яскравістю й артистичністю вони полонили глядачів. Шикарні музичні композиції, різноманітні танці запалили всіх учасників святкового дійства. Лунали вигуки, слова захоплення, петрівчани підспівували, підтанцьовували, тому зрозуміло, що атмосфера була сповнена радістю, щастям і подарувала незабутні емоції та заряд позитиву.

Не зважаючи на не зовсім сприятливі погодні умови (упродовж вечора кілька разів пускався дощ), на обличчях сяяли посмішки. Різнобарвні парасольки підіймали настрій, спонукали до нових знайомств, приємно було бачити, як за-прошували один одного під парасольки, а потім дізнавалися імена. Навіть ті, хто стояли просто зі знайомими чи друзями, почали тулитися один до одного. Тому можна сказати, що дощ зблизив нас.

Перед початком свята кожен бажаючий міг скористатися можливістю виграти приз, узявши участь у розіграші безкоштовної лотереї. Цінні подарунки порадували петрівчан: електричні чайники, фени, сковорідки та багато інших корисних у побуті речей. Переможці були приємно здивовані і, звичайно, щасливі.

Піднялося актуальне питання: чи є термін у молодості? Всі одноголосно вирішили, що немає. Ми молоді доти, поки відчуваємо себе такими. Поки в очах є бажання жити, кожен сам вирішує це для себе, а роки не відіграють абсолютно ніякого значення.

Не можна було не звернути увагу на дошку випускників 1978 року. Чорно-білі фото, на яких щасливі обличчя дітей, котрі вже стали зовсім дорослими. Світлана Тилик привітала випускників і подарувала подарунки, які обов’язково порадують на самій зустрічі. Ми всі, разом із випускниками, повернулися у танцях до років їхньої молодості, відчули атмосферу, насолодилися музикою 70-х… Змінюється все, починаючи з поглядів і закінчуючи танцями, але головне, що кожне покоління відчуває смак до життя.

А ще наповну відчути смак життя сучасній молоді дала можливість пінна вечірка, яка обов’язково залишиться у пам’яті не на один рік.

Оксана Ліщенюк

На фото: Світлана Тилик; переможці лотереї; випускники-ювіляри.