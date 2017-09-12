Молодість - особливий стан душі

На Петрівщині відбулися святкові заходи з нагоди Дня молоді

Вже давно у парку відпочинку селища Петрове не збиралася така сила-силенна людей. День молоді, який відбувся 24 червня 2018 року в селищі Петровому, перетворився на насичене яскраве сучасне шоу, під час якого веселилися усі - від малого до великого, всі хто молодий душею.

З нагоди свята, яке організували районна державна адміністрація, районна рада, за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка та представників соціально-відповідального бізнесу, було проведено концертно-розважальну програму та дискотеку просто неба.

Відкрили свято перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета і голова районної ради Тамара Сакара. Вони щиро вітали петрівчан з Днем молоді: «Молодість – це не просто період у житті, це - особливий стан душі. Це час щирих надій та великих планів, молодість – фундамент для подальшого життя. Будьте активними, здобувайте знання, наполегливо працюйте над собою, будуйте великі плани на майбутнє!»

Керівники побажали петрівчанам гарно провести вечір, і справді, свято вдалося по-справжньому молодіжним, – гарним, креативним та яскравим.

Позитивно налаштувала молодь районна молодіжна рок-група «Rare madness» під керівництвом Анатолія Рябоконя, яка виступила на фасаді районного Будинку культури перед початком свята.

А далі ведучі - професіонали своєї справи – Антон Антипенко, Ольга Коваль, Андрій Кравченко та Ірина Рева відкрили концертну програму «Молодь – наше майбутнє!» за участю кращих артистів районного Будинку культури.

Всіх жителів селища радували своїм співом талановиті співаки, а саме: Юлія Біла, Катерина Мовчан, Юлія Рева, Вадим Блоха, Галина Борисова, Катерина Карабилова, Володимир Марченко, Вікторія Ляліна, Юлія Шевченко, Інна Сенюк, Аліна Ткач та гурт «НеФормат».

Далі свято продовжилося молодіжною дискотечною шоу-програмою просто неба – вперше на Петрівщині один з кращих колективів м.Кривого Рогу презентував незабутній вечір для нашої молоді. Запальна й дотепна ведуча Оля-ля від початку й до завершення програми тримала всіх присутніх у запальному драйві, проводячи під час програми різноманітні конкурси, ігри та розваги, учасники яких отримали гарні призи.

Шоу-балет «Сузір’я» вразив молодь незвичайними хореографічними композиціями. Модний ді-джей з PJ підтримкоюстворили ганий позитивний настрій. Під час шоу використовувалися різноманітні сучасні спецефекти (конфетті, вогняні машини, холодні фонтани, холодний дим).

Усі присутні були вражені побаченим дійством, отримали море позитивних емоцій, тож святкування Дня молоді вдалося на славу.

Організатори заходу висловлюють щиру вдячність за підтримку голові районної державної адміністрації Сергію Завалію та першому заступнику голови районної державної адміністрації Тетяні Панеті, голові районної ради Тамарі Сакарі, народному депутату України Анатолію Кузьменку, керівнику СФГ «Роксолана» Юрію Больботу, керівнику ПСП «Дружба» Віталію Волкову, керівнику СФГ «СВС» Володимиру Деркачу, керівнику ТОВ АФ «Маяк» Володимиру Кузнєцову, керівнику ТОВ «Малинівське» Володимиру Мірошніченку та генеральному директору ТОВ «Верес» Володимиру Зубкову.

За матеріалами прес-служби РДА