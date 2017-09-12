Ключі, що відкриють двері в доросле життя

Швидкоплинність часу, напевно, помічена кожним жителем планети. Однак, як би не хотілося уповільнити хід годинника, він все одно рухаються в заданому природою темпі. Здається, що ще вчора продзвенів для першокласників перший дзвінок, а сьогодні вони вже дорослі і статечні випускники, що назавжди залишають шкільні двері за спиною. Остання яскрава подія для школярів - це випускний бал, який повинен стати найбільш пам’ятним і приголомшливим святом за всю історію шкільного життя. Випускний ... Свято, яке не повторюється!

Тож і урочистості для випускників КЗ «Навчально - виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» 2018 року стали останнім незабутнім моментом їхнього шкільного життя. До свята завітали поважні гості та привітали 11-класників: голова райдержадміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара, перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Гавриленко та протоієрей Михайло Царук.

З особливою місією прибула на свято Віра Смєлова - за-служений тренер України з плавання та, в недалекому ще минулому – директор дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», і вручила випускникам свідоцтва про закінчення ДЮСШ «Олімп»:

- свідоцтво про закінчення секції з кульової стрільби отримала Дар’я Семенко, яка виконала норматив кандидата у майстри спорту з даного виду, під керівництвом викладача Михайла Смілова. Та, крім свідоцтва, зворушливою і невтримною від сліз була мить, коли Віра Григорівна подарувала Даші пістолет її тренера, що передчасно пішов з життя.

- свідоцтво про закінчення секції футболу отримали Євген Притула, Олександр Гавеля, Назар Сонник, Євген Шевченко

До найголовнішого свята юності веде довга дорога. Спочатку доньки і сини прощаються з дитячим садком, потім - з початковою школою, ще через кілька років закінчують 9-й клас. І, нарешті, «під звуки нестаріючого вальсу» йдуть зі шкільного двору назавжди….Прощання з дитинством - не переграєш заново. Все в житті може повторитися, та не випускний! Але ці чутливі та ніжні спогади дитинства не залишать нікого байдужими, тож з привітальним словом до випускників звернулася вчитель початкових класів Петрівської ЗШ І ступеня Джаліна Діордієва.

Переступивши поріг нової школи, тодішні п”ятикласники зустріли теплі, променисті очі нової класної мами. Схожі на галасливих курчат, нинішні випускники тоді допитливо зазирали їй у вічі, і у відчували у них лише безмежний океан тепла і любові, і той океан не втратив своєї глибини з рокам. Не вимивається вчительська любов з душі педагога, навпаки вона наповнюється гарячими джерелами дитячих сердець, теплими хвилями барвистого дитинства. З напутним словом до випускників звернулися їх класні керівники. Класний керівник 11-А класу Анна Буркацька звернулася до своїх підопічних словами поетеси Ліни Костенко:

«І все на світі треба пережити,

і кожний фініш – це, по суті, старт,

і наперед не треба ворожити,

і за минулим плакати не варт»

- Тож сьогодні я бажаю вам вдалого старту, щасливої дороги…

Я вас вітаю сьогодні, і дякую вам за ці 7 років. Дякую за те, що ви стали частиною мого життя, і частиною мого життя ви залишитесь назавжди.

Класний керівник 11-Б класу Юлія Шевченко пригадала слова відомого політика Уінстона Черччіля: « Протягом свого життя кожній людині доводиться спіткнутися об свій «великий шанс». На жаль, більшість з нас просто піднімається, обтрушується і йде далі, наче нічого й не сталося.»

- Я бажаю вам, щоб на вашому життєвому шляху було якомога більше таких великих шансів, шансів в усьому: в навчанні, любові, праці, сімейному житті. Не втрачайте свій великий шанс, а саме головне –- не бійтеся невдач, бо це лише ще одна можливість зробити те саме, але вже більш мудро… Щасливої дороги!

Випускний вечір... Скільки в ньому спогадів, мрій, сподівань, радості і смутку, світлої печалі... Які щемливо-ніжні почуття охоплюють душу! Серце переповнює любов до життя, до рідних людей! Найхвилюючішою миттю кожного випускного є, звичайно, вручення атестатів. Це той особливий документ, та путівка у доросле ще непізнане життя, яка ознаменує завершення дитинства! Нагородження провели Сергій Завалій, Тамара Сакара та Алла Вєтрова. Крім того, що випускники отримали атестати про закінчення 11 класів, священик Вознесенського храму, протоієрей Михайло Царук вручив їм іконки Божої матері. Цього року атестатами особливого зразка і золотими та срібною медаллю були нагороджені випускниці Вікторія Макар, Анастасія Швець та Катерина Полтавець.

Батьки - це наші ангели-охоронці на Землі...Нема ще більш щирих сліз ніж ті, які ви можете побачити в очах матері...Ніхто, крім батьків, не віддасть свого життя заради Вас...З батьківським напутнім словом до дітей звернулися Оксана Стулій та Любов Молдавська, з найщирішими і найтеплішими словами мами відпускали своїх дітей у їх доросле життя.

Завершилася офіційна частина благословенням протоієрея Михайла Царука. А крапкою став вальс з батьками, такий зворушливий, неповторний і сповнений радості та смутку.

Художньою складовою випускних урочистостей стала концертна програма за участю дітей, батьків та вчителів. Пісні, естрадні мініатюри, і звичайно, вальс…Прощальний вальс у виконанні випускників поставив завершальну крапку в їх шкільному житті.

Випускний… Це не просто свято. Це свято розуму і серця - двох основних ключів, які відкривають двері в нове життя. Попереду життя, яке дає свої уроки і саме приймає іспити. Ось тільки в житті рідко випадає можливість, перескласти. Залишається сподіватися, що уроки життя завжди будуть для наших випускників легкими і пізнавальними. Вибираючи дороги, по яких іти, вони прислухаються до свого серця. Але яким би не був їх шлях, нехай він буде гладким і рівним.

Ольга Шевченко

На знімках: класоводи Юлія Шевченко та Анна Буркацька звертаються до своїх випускників; медалісти Анастасія Швець, Катерина Полтавець та Вікторія Макар - зі словами подяки; Віра Смєлова вітає випускників ДЮСШ «Олімп»; виступ випускників 11 - Б класу; Вікторія Макар із власною нагородою; вальс у виконанні учнів 11- А класу; виступ батьків.