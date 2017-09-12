Триєдиний символ держави

24 червня в актовій залі районного Будинку культури відбувся масштабний захід, який об’єднав відзначення трьох свят загальнодержавного значення: Дня Конституції України, Дня державного службовця і Дня молоді.

Присутніх привітали голова районної державної адміністрації Сергій Завалій та голова районної ради Тамара Сакара.

С.Завалій повідомив, що робочий день керівництва ра-йону розпочався з зустрічі з ветеранами державної служби.

- Ми їм щиро вдячні за мудрі поради і добрі слова на нашу адресу, які вважаємо найвагомішим визнанням нашої праці, спрямованої на розвиток району, поліпшення життя його жителів. Ми переконані, що кожен громадянин і, в першу чергу, державні службовці мають неухильно керуватися у своїй діяльності Основним Законом держави, що в даний непростий період має надзвичайно велике значення. Мабуть, кожна людина, не зважаючи на кількість прожитих років, відчуває себе в душі молодою, тому День молоді – це наше загальне свято. Тож бажаю всім добра, миру, благополуччя, процвітання і щастя! – сказав Сергій Володимирович.

Т.Сакара, приєднавшись до привітань С.Завалія, додала, що символічним є те, що майже збігаються в часі три важливих державних свята. Конституція – основа держа-вного устрою, тож необхідно наполегливо працювати за-для того, щоб відродити економіку України, аби основні положення Основного Закону – право на безкоштовні освіту, охорону здоров’я, достойний рівень життя були реа-лізовані.

Державні службовці працюють, щоб наш район ставав усе кращим, населені пункти впорядкованішими, їхня праця заслуговує на подяку.

- А молодь згодом буде продовжувати нашу справу, розбудовувати Україну. Тож бажаю, щоб у молодих людей з роками не згасав запал, який ми побачили сьогодні в очах ветеранів державної служби, щоб вони мали змогу реалізувати свої плани і мрії під мирним небом України, – сказала наостанок Тамара Вікторівна.

Очільники району вручили нагороди кращим працівникам підприємств та організацій, державним службовцям, представникам депутатського корпусу та молоді.

З нагоди Дня Конституції України Почесною грамотою районної ради та районної державної адміністрації нагороджені: Віталій Гура – начальник відділу охорони державної установи «Петрівська виправна колонія №49», Ігор Гуцаленко – учасник АТО, Лілія Клепікова – завідувач Олександрівським ФАПом, Геннадій Колісник – активний житель села Новий Стародуб, Віктор Копійка – начальник КП «Комунсервіс», Сергій Марченко – депутат Козацької сільської ради, Ольга Прошко – інспектор соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю Ганнівської сільської ради, Олександр Попов – учасник аматорського народного хорового колективу «Єдність» Петрівського РБК та художньої самодіяльності Луганського СБК, Андрій Різніченко – студент Криворізького гірничого коледжу Державного ВНЗ «Криворізький національний університет», Людмила Узлова – учитель зарубіжної літератури Балахівської ЗШ І – ІІ ступенів, Олексій Філіппов – водій ТОВ «Чечеліївське», Іван Шульгін – фахівець з безперервного удосконалення загальноцехового персоналу гірничо-транспортного цеху №2 ПрАТ «ЦГЗК», Іван Шульга – Йосипівський сільський голова.

Подяку районної державної адміністрації оголошено: Віктору Гедеріму – начальнику відділу нагляду і безпеки ДУ «Петрівська ВК №49», Сергію Затянову – помічнику начальника установи (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації) ДУ «Пе-трівська ВК №49», Сергію Присакарю – заступнику начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи – начальнику відділу соціально-виховної роботи ДУ «Петрівська ВК №49».

За вагомий внесок у розбудову системи державної слу-жби в районі та з нагоди 100-річчя запровадження де-ржавної служби Почесною грамотою районної ради і райо-нної державної адміністрації нагороджено: Дмитра Гончарука – ветерана державної слу-жби, Миколу Горбанця – ветерана державної служби, Петра Легуна – заступника нача-льника – начальника Петрівського відділення Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Кіровоградській області, Яну Мар’янову – головного спеціаліста відділу прийняття рішень управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Ніну Развозову – ветерана державної служби, Сергія Чирву – заступника начальника управління – начальника відділу планування та виконання бюджету фінансового управління райдержадміністрації, Катерину Шеляг-Кочергу – головного спеціаліста відділу прийняття рішень управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Тетяну Яценко – заступника начальника управління – начальника відділу надходжень та видатків управління Державної казначейської служби України у Петрівському районі.

Почесною грамотою районної ради нагороджено Зінаїду Гречку – ветерана державної служби.

Почесною грамотою районної державної адміністрації нагороджено: Аліну Даценко – головного спеціаліста відділу планування та виконання бюджету фінансового управління райдержадміністрації, Олену Демчик – головного спеціаліста відділу економічного ро-звитку, торгівлі та інфраструк-тури райдержадміністрації, переможця І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий спеціаліст», Наталію Козюрак – головного спеціаліста загального відділу апарату райдержадміністрації, Ірину Лугову – завідувача сектору молоді та спорту рай- держадміністрації, переможця І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник», Галину Овдій – начальника фінансового управління райдержадміністрації, Ольгу Семехову – керівника апарату райдержадміністрації.

Грамотою районної державної адміністрації нагороджено: Юлію Гнатюк – адміністратора відділу (центру) надання адміністративних послуг райдержадміністрації, Ольгу Ко-лісник – головного спеціаліста відділу виплат державних соціальних допомог і компенсацій управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Тетяну Нікульшину – начальника служби у справах дітей райдержадміністрації, Юлію Побережну – головного спеціаліста відділу нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій, з питань ЧАЕС та оздоровлення дітей управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Тетяну Придчіну – головного спеціаліста відділу планування та виконання бюджету фінансового управління райдержадміністрації.

Оголошено Подяку районної державної адміністрації: Анні Безмогоричній – провідному спеціалісту відділу планування та виконання бюджету фінансового управління райдержадміністрації, Тетяні Кириченко – головному спеціалісту відділу нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій, з питань ЧАЕС та оздоровлення дітей управління со-ціального захисту населення райдержадміністрації.

З нагоди Дня молоді Почесною грамотою районної ради і районної державної адміні-страції нагороджено: Олега Дубнюка – машиніста екскаватора виробничої екскаваторної дільниці №4 Петрівського кар’єру ПрАТ «ЦГЗК», Роксолану Ісак – головного спеціа-ліста відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, Юлію Побережну – головного спеціаліста відділу нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій, з питань ЧАЕС та оздоровлення дітей управління соціального захисту населення рай- держадміністрації, Дарію Семенко – ученицю дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», Микиту Харитонова – студента Дніпропетровського коледжу культури та мистецтва.

Крім того, директору районного Будинку культури Ірині Реві було вручено сертифікат на отримання музичної апаратури.

Вручення нагород чергувалося з виступами аматорів районного Будинку культури. Учасників заходу привітали піснями дует Луганського СБК у складі: Віктора Чумака та Оле-ксандра Донця, солісти Юлія Біла, Аліна Ткач, Дмитро Суліма, Леонід Старов (соло на баяні). Справжньою окрасою концерту став виступ подружжя Сергія та Лілії Чорнополь-ських, які співали дуетом, а Лілія виступила ще і як солістка.

Глядачі вітали аматорів дружними оплесками, нерідко лунали і вигуки: «Браво!». Ви-ступи супроводжувалися демонстрацією цікавих слайдів, на яких зафіксовані різноманітні миттєвості з життя району.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: нагороду отримує В.Копійка;художні номери у виконанні В.Чумака і О.Донця; нагородиу отримує Д.Семенко; виступи Л.Старова та подружжя Чорнопольських; сертифікат на музичну апаратуру в руках у І.Реви.

Фото автора та Тетяни Волощенко