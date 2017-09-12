Це забувати не можна

22 червня - початок Другої світової війни

22 червня представники громадськості райцентру, підприємств, установ і організацій, на чолі з керівництвом району та селища, зібралися біля будівлі районної ради, аби відзначити трагічну дату в історії не тільки нашої країни, а й людства – початок німецько-радянської війни, яка увійшла в радянську історіографію під назвою Великої Вітчизняної.

Вишикувавшись в колону, учасники заходу вирушили до меморіалу радянських воїнів, які загинули під час визволення Петрового і району. Тут відбувся короткий мітинг, який вела перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета.

Голова районної державної адміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара і Петрівський се- лищний голова Світлана Тилик, звертаючись до присутніх, говорили про те, що 22 червня 1941 року розпочався новий відлік часу: «до» і «після». Ця дата змінила історію нашої країни, змінила долі мільйонів людей, доторкнувшись своїм чорним крилом до кожної родини.

До 22 червня 1941 року люди, як і ми зараз, вітали один одного словами: «Доброго ранку!», після цієї дати всі ранки надовго стали недобрими. Бо прийшли на нашу землю смерть, біль, розпач, розруха, мільйони людей дізналися про тортури, концтабори…

Ми ще й досі не знаємо всього про ту страшну війну, багато її сторінок приховані, далеко не про все нам розповідали. Але у людей, які зазнали її жахіть, на яких падали бомби, які втрачали рідних, свої уявлення про неї.

Ми повинні пам’ятати про воїнів, які полягли на полях битв, шанувати тих ветеранів, які ще живуть серед нас, хоча їх залишається все менше. Бо, якщо забудемо про минулу трагедію, то вона прийде знову на нашу землю. Як це сталося на території Донбасу, куди люди, засліплені путін-ською пропагандою, покликали війну.

Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання, а потім поклали до підніжжя пам’ятника воїну-визволителю та меморіальних плит квіти.

Анатолій РЯБОКОНЬ.