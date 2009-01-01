Оголошення про конкурс на посаду директора КУ «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр»

«Петрівський інклюзивно-ресурсний центр» Петрівської районної ради Кіровоградської області.

Форма закладу: комунальна неприбуткова (некомерційна) установа.

Засновник закладу: Петрівська районна рада Кіровоградської області.

Місцезнаходження закладу: Україна, Кіровоградська область, Петрівський район, смт Петрове вул. Літвінова, 12а

Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі і професійної (професійно-технічної) освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі- комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікаційного супроводження (крім вихованців закладів дошкільної освіти (ясел – садків) компенсуючого типу, учнів загальноосвітніх шкіл (шкіл–інтернатів).

Вимоги до претендента:

Педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Призначення на посаду здійснюється на контрактній основі строком на 3 роки після погодження кандидатури переможця Департаментом освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Перелік документів, що має подати особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків (ідентифікаційний код);

2) письмову заяву про участь у конкурсі ( відповідно до зразка) до якої додається резюме у довільній формі;

3) копію трудової книжки;

3) копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) письмову згоду на збір та обробку персональних даних ( відповідно до зразка).

За достовірність поданих документів відповідальність несе кандидат (особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі).

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються.

Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

Документи подаються у відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації у період з 21червня 2018 року по 05 липня 2018 року включно (до 17:00 години) особисто або через представника, повноваження якого підтверджуються в установленому законом порядку.

Місце приймання документів: смт Петрове, вул. Каштанова, 5, другий поверх, приміщення відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації.

Графік роботи:

пн.-чт.: з 8:00 годин до 17: 15 годин, обідня перерва з 12:00 до 13:00 годин;

пт. – з 8:00 годин до 16:00 годин.

Номер телефону для довідок та електронна адреса: 9-73-74, inbox4@petrovo.kr-admin.gov.ua

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» наведений у додатку.

Після складення іспитів на знання законодавчої бази з кандидатами на посаду проводиться співбесіда.

Визначення переможця здійснюється комісією за результатами іспиту та співбесіди.