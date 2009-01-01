ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА - РІШЕННЯ

ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 05 червня 2018 року № 166/7 с. Іванівка

Про встановлення місцевих податків і зборів на території Іванівської сільської ради на 2019 рік

Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 269-289, 293 Податкового Кодексу України, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на 2019 рік на території Іванівської сільської ради такі місцеві податки і збори:

1.1. Податок на майно який складається з:

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.

1.1.2. Транспортного податку, визначивши його елементи згідно додатку 2.

1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.

1.2. Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши його елементи згідно додатку 4.

2. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

3. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність рішення Іванівської сільської ради:

- від 29.06.2017 № 104/7 «Про місцеві податки та збори Іванівської сільської ради на 2018 рік».

4. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на дошці оголошень в адміністративному приміщені Іванівської сільської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.

Сільський голова Л. Коломієць