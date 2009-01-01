Сергій Завалій: «Результати спільної роботи є, громади розвиваються, і позитивні зміни помітні».

Відкрита влада: час для спілкування

- Сергію Володимировичу, дуже швидко плине час. І відтоді, коли ми з Вами востаннє розмовляли в рамках рубрики «Відкрита влада: час для спілкування», вже минуло півроку. За цей період в районі відбулося чимало подій та змін, тож давайте про це поговоримо. Розпочати спілкування хочемо з актуальної теми – початку жнивної кампанії, - адже район аграрний, і цей сектор є одним з головних наповнювачів його бюджету . Чи розпочалися уже в районі жнива, врожай яких культур збиратимуть аграрії і який розмір заробітної плати наразі отримують працівники сільськогосподарської галузі?

- Дякую за запитання. Взагалі, збір врожаю – це найвідповідальніша пора для аграріїв. Усіма сільськогосподарськими підприємствами району проведено комплекс заходів по підготовці до жнив. Традиційно, основними джерелами фінансування цьогорічної жнивної кампанії є власні обігові кошти підприємств. Кожне підприємство організовує свою роботу так , щоб швидко і без втрат в оптимальні строки зібрати врожай. З огляду на сьогоднішні погодні умови, жнивна кампанія у нас в районі вже стартувала. За оперативними даними станом на 22 червня 2018 року (ми розуміємо, що потім з кожним днем і навіть з кожною годиною цифри будуть змінюватися), вже зібрано 3348 тонн озимого ячменю з урожайністю 18 центнерів з гектара на площі 1860 га та 900 тонн озимої пшениці з урожайністю 30 центнерів з гектара на площі 300 га. Поки що, як бачимо, показники врожайності викликають велике занепокоєння наших аграріїв. Адже якщо зробити порівняння з минулим роком, то поки що вона значно нижча. Зрозуміло, що у аграріїв це викликає певну тривогу. Ми розуміємо, що на показники врожайності значно вплинули погодні умови, зокрема, дуже незначна кількість опадів, які були у нашому районі цього року. А взагалі запланована площа до збирання ранніх зернових у 2018 році в нашому районі становить 37019 гектарів. Тож побажаємо нашим аграріям, щоб їхня праця окупилася сторицею, сонячної погоди на жнива, гарного врожаю, а найголовніше – гарних закупівельних цін на майбутній врожай.

На жаль, ситуація з рівнем заробітної плати в галузі сільського господарства в нашому районі не зовсім гарна. Адже якщо аналізувати показник січня – травня місяця 2018 року (тобто 5 місяців цього року), то середній розмір заробітної плати в Кіровоградській області становив від 7 до 8 тис. гривень. А у нас, на жаль, ця цифра становить лише 5910 гривень 57 коп. Тобто, ми бачимо, що середній розмір заробітної плати по Петрівському району значно нижчий, ніж по інших районах нашої області. Хочеться відмітити, що до середньообласного рівня заробітної плати серед підприємств Петрівського району дотягують і платять таку заробітну плату тільки три підприємства: СФГ «Роксолана», ПСП «Зарічне» та ТОВ «Чечеліївське». Таким чином, я гадаю, нам разом з керівниками сільськогосподарських підприємств, звичайно, ще є над чим працювати, щоб працівники наших підприємств отримали достойну заробітну плату.

- Цієї весни в районі відбулася резонансна подія – спроба рейдерського захоплення одного з найбільших сільськогосподарських підприємств – СВК «Агрофірма «Маріампольська». Який стан справ зараз на підприємстві? Які кроки зроблено і чи спокійна вже ситуація а Луганці?

- На жаль, СВК «Агрофірма «Маріампольська», як в посівну, так і в жнивну кампанію, увійшла не з думками, як посіяти та зібрати врожай, а з думками, як захистити врожай і підприємство від дій третьої сторони. Хочу нагадати, що ще 30. 03. 2018 року в Єдиному державному реєстрі було зареєстровано перетворення СВК «Агрофірма «Маріампольська» в ТОВ «Агрофірма «Маріампольська». Тобто змінено власників даного підприємства та його керівника. Саме з цього моменту розпочалася справжня боротьба на повернення кооперативу його законним власникам, тобто трудовому колективу. Питання агрофірми розглядалося на засіданні обласного антирейдерського штабу під керівництвом голови Кіровоградської ОДА С. А. Кузьменка. Саме за дорученням Сергія Анатолійовича була створена робоча група по врегулюванню ситуації в агрофірмі. Робоча група, разом з керівництвом господарства та активом, провела виїзне засідання в Луганці, де були присутні і представники обласної прокуратури, представники обласної Національної поліції, представники юстиції. Як результат – на підставі наказу Міністерства юстиції України від 12 червня 2018 року, скасовані всі реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі щодо перетворення СВК «Агрофірма «Маріампольська» в ТОВ. Таким чином на даний момент поновлені всі корпоративні права трудового колективу. Також заблоковано доступ до Єдиного державного реєстру особам, які вчиняли дані реєстраційні дії. Надалі я вважаю, що підприємство повинне терміново вжити юридичних заходів щодо недопущення нових спроб рейдерського захоплення підприємства та вирішити в повному обсязі питання по виплаті заробітної плати працівникам СВК «Агрофірма «Маріампольська». Також хочу сказати, що депутатами Кіровоградської обласної ради був підтриманий мій депутатський захист до Президента України, Ка-бінету Міністрів, Верховної Ради, Національної поліції, Генеральної прокуратури України щодо врегулювання ситуації, яка склалася навколо СВК «Агрофірма «Маріампольська», та щодо змін в законодавстві, які забезпечать надійний захист підприємств, що працюють в галузі сільського господарства, від спроб рейдерських захоплень. Взагалі, навколо питання по «Агрофірмі «Маріампольській» дуже часто емоції зашкалювали, було багато імпульсивних дій, переживань, можливо, недовіри. Ми бачили і різні політичні акції, і візити як в районний, так і в обласний центри, але найголовніше, що завдяки спільній співпраці органів влади і керівника та трудового колективу «Агрофірми «Маріампольська» усе ж вдалося повернути підприємство його законним власникам. Це ще раз підтверджує ті слова, які говорив С. А. Кузьменко під час засідання антирейдерського штабу , що у держави є всі можливості по вирішенню таких ситуацій. Головне, щоб бажання і робота державних органів співпадали, тоді подібні питання можна вирішувати. Також хочу відмітити і роботу нашого відділення поліції, адже саме воно працювало над забезпеченням безпеки в Луганці під час цих подій.

- Напевне, не менш проблемною є і ситуація навколо земель пасовища в Червонокостянтинівській сільській раді. Як би Ви могли їх прокоментувати?

- Дане питання також знаходиться на особистому контролі голови Кіровоградської ОДА С. А. Кузьменка. Проблема виникла внаслідок того, що відділ Держгеокадастру Кіровоградської області запланував виставити на аукціон земельні ділянки площею 177 га. В той же час громада Червонокостянтинівської сільської ради використовувала їх як пасовища. Можна довго дискутувати про те, чи потрібно відводити під пасовища таку немалу площу земельних ділянок, про джерела наповнення місцевого бюджету та інші питання. Але на першому місці, я вважаю, повинна бути можливість громади випасати худобу. Я особисто зустрічався з жителями Червонокостянтинівки, і ми пообіцяли їм допомогти. На даний час подано позов до суду, і паралельно ведеться робота, щоб Держгеокадастр Кіровоградської області погодив включення даних земельних ділянок до меж села Червонокостянтинівка. Зараз дані земельні ділянки уже не виставляються на аукціон.

- Районна влада продовжує практику робочих візитів до територіальних громад району. Цей рік – не виняток, такі поїздки вже відбулися, і, гадаємо, що радіослухачам та читачам районки цікаво буде дізнатися про попередні результати цих робочих візитів?

- Дійсно, ми кожного року практикуємо робочі візити по території кожної громади на теренах усього району. Не став винятком і цей рік. Ми побували на кожній території, під час даних зустрічей зустрічалися з керівниками сільської чи селищної ради, з їх працівниками, з депутатським корпусом, активом громади. Також оглядали об’єкти соціальної інфраструктури – ті, де виконуються ремонтні роботи силами сільської ради чи спільно з районом. Також побували на тих проблемних об’єктах, які заслуговують певної уваги. Звичайно, зараз можна проводити тільки попередні підсумки даних об’їздів, а в повному обсязі ми це зробимо в кінці року. Але хочеться сказати, що об’їжджаючи район, перше, на що звертали увагу – це благоустрій населених пунктів. Слід відмітити громади, де приділяється значна увага питанням благоустрою: це Петрівська селищна рада, Зеленська, Іванівська, Ганнівська, Чечеліївська та Водянська сільські ради. Бажано, щоб питанням благоустрою більше приділяли увагу в Червоноконстянтинівській, Новостародубській сільських та в Балахівській селищній радах. Щодо проблем… Практично, на території кожної сільської ради представники місцевої територіальної громади піднімали питання стану доріг, проблем в житлово-комунальному господарстві, звичайно ж обговорювали і проблеми реформування галузі медицини, реформу галузі освіти, ситуацію з транспортним сполученням між населеними пунктами… Ну й, безумовно, проблему об’єднання територіальних громад. Зрозуміло, що кожна сільська чи селищна рада має різний рівень надходжень до бюджету, тож має і різні можливості вирішення питань місцевого значення. Але районний бюджет ми формували так, щоб врахувати інтереси усіх, без винятку, територій.

За оперативними даними, на сьогоднішній день в районі вже здійснено великий об’єм робіт по освітленню вулиць в населених пунктах. Тут особливо маємо відзначити Новостародубську, Ганнівську, Козацьку, Чечеліївську сільські, а також Балахівську та Петрівську селищні ради. На багатьох територіях значна увага приділяється ремонту доріг – тут кращі справи на територіях Іскрівської, Малинівської, Чечеліївської, Ганнівської, Богданівської сільських та Петрівської селищної рад.

Коригується та розроблюється містобудівна документація на територіях Богданівської, Зеленської, Козацької, Новостародубської, Червонокостянтинівської сільських та Петрівської селищної ради. Значна увага приділяється роботі з водозабезпечення жителів району. Тут кращі справи в Петрівській селищній раді, в Водянській сільській та в Балахівській селищній раді.

У районі здійснюються капітальні ремонти та реконструкції ФАПів та лікарських амбулаторій на територіях Іскрівської, Йосипівської, Козацької, Луганської, Новостародубської, Малинівської сільських та Петрівської селищної рад. Крім того, слід зазначити, що усі заклади первинної ланки медицини забезпечені комп’ютерною технікою і доступом до мережі «Інтернет».

Велику увагу приділено закладам освіти району: придбано шкільний автобус для підвезення учнів до Луганської ЗОШ, тривають роботи по заміні віконних прорізів на територіях Ганнівської, Володимирівської, Петрівської та Чечеліївської сільських рад. Ми ставимо собі завдання, щоб до кінця цього поточного року всі віконні прорізи в усіх абсолютно школах були замінені. По багатьох навчальних закладах ремонтуються опалювальні котли, зокрема на таких територіях, як Балахівська та Петрівська селищні ради, Ганнівська та Чечеліївська сільські ради. Заплановано і розпочато великий обсяг робіт по Зеленській ЗОШ (тут передбачається зробити капітальний ремонт теплосистеми, покрівлі, спортивного залу та реконструкцію каналізаційної мережі). Придбаваються навчальні кабінеті природничо-математичного циклу для опорних шкіл району, реконструюються спортивні майданчики – стають сучасними, комфортними і дають можливість займатися дітям спортом за будь-яких погодних умов. У Новому Стародубі вже побудовано такий майданчик, невдовзі подібні з’являться в Іскрівці та Петровому.

Приділяється увага і закладам культури. Так дитяча музична школа в Новому Стародубі змінилася невпізнанно і цього року завершилися роботи по її капітальному ремонту, придбано обладнання, меблі та здійснено благоустрій школи. В с.Зеленому також цього року закінчили роботи по реконструкції будівлі сільського Будинку культури та покращили його матеріально – технічну базу. Ремонтні роботи здійснені також і в Йосипівському сільському клубі.

Короткий аналіз роботи з початку року свідчить: результати є, громади розвиваються, і позитивні зміни люди помічають. Як висновок: працюючи разом, узгоджуючи дії, допомагаючи один одному, можемо зробити багато добрих і корисних справ.

- Ще одна актуальна тема, яка хвилює чи не кожного громадянина України й перебуває в усіх на слуху – це реформа в галузях медицини та освіти і децентралізація. Як ці зміни відбуваються в нашому районі, чи є успіхи та досягнення, а, можливо, недоліки?

Мабуть, почнемо саме з децентралізації, адже й медична, й освітня реформи є секторальними та багато в чому похідними реформи децентралізації. Децентралізація – це передача повноважень, фінансів та відповідальності від державної влади на місця. Метою реформи є, передусім, створення комфортних умов для динамічного розвитку саме регіонів. Реформа децентралізації передбачає створення спроможних об’єднаних територіальних громад. Звичайно, децентралізація – це найперспективніша реформа в Україні. Але я не можу погодитися з усіма тими аргументами щодо створення об’єднаних територіальних громад, які найчастіше звучать в нашому районі. Зокрема, щодо 60% податку від надходжень фізичних осіб, які отримуватимуть в майбутньому створені об’єднанні територіальні громади та право розпоряджатися землею за межами населених пунктів. Точніше - з правом розпоряджатися землею дійсно, погоджуюся, і саме громада, а не Держгеокадастр повинні мати таку можливість. А от з аргументацією щодо сплати ПДФО не можу погодитися, адже зараз 60% податку з доходів фізичних осіб надходять до районних бюджетів. Районний бюджет, до речі, й формується виключно з податку з доходів фізичних осіб. Після створення об’єднаних територіальних громад саме вони отримуватимуть зазначені 60% ПДФО. Тобто ці кошти надходитимуть уже не в районний бюджет, а до територіальної громади. Я гадаю, що в цьому випадку слід було б говорити не про ПДФО, а про ту субвенцію на розвиток створених територіальних громад, яку надає держава, і це дійсно буде стимулом для створення об’єднаних територіальних громад. Адже ця субвенція надаватиметься виключно на проекти, які будуть реалізовуватися саме в створеній об’єднаній територіальній громаді. Я особисто бачу наступні переваги даної реформи: збільшення повноважень, фінансова децентралізація (субвенція на розвиток територіальних громад та місцеві податки, що залишатимуться в громаді), наближення адмінпослуг до населення, створення в кожній громаді центру надання адміністративних послуг (і, як наслідок, людині за якоюсь необхідною їй довідкою вже не потрібно буде їхати до районного центру, адже таку довідку вона зможе отримати на місці), створення місцевих пожежних частин, безпекових центрів, розпорядження землею, спрощена процедура погодження містобудівної документації, видача різноманітних дозвільних документів. Але важливо: щоб скористатися усіма даними перевагами, створені об’єднані територіальні громади мають обов’язково бути спроможними. Також процес створення об’єднаних територіальних громад є винятково добровільним. Основні проблеми реформи децентралізації, над якими, звичайно, потрібно ще працювати, це незавершеність правової бази, адже не всі законодавчі акти, необхідні для здійснення процесу децентралізації, уже прийняті, не всі питання законодавчо врегульовані, не все населення розуміє переваги і недоліки даної реформи. Звичайно, хотілося б, щоб субвенція на розвиток об’єднаних територіальних громад була ще більшою. Не зовсім врегульований розподіл повноважень в створених об’єднаних територіальних громадах чи між громадою, районною державною адміністрацією та районною радою. Також потрібно звертати увагу на проблему з кадрами та питаннями, пов’язаними з контролем за діяльністю створення об’єднаних територіальних громад. І все ж ми прекрасно розуміємо, що майбутнє саме за створеними об’єднаними територіальними громадами. Лише потрібно, щоб цей процес був виваженим, погодженим, економічно прорахованим. Щоб громади, які вирішили об’єднатися – разом узгодили, напрацювали і записали, чи то в меморандум про співробітництво, чи то в стратегію розвитку майбутньої громади, чи в її статут чіткий алгоритм: як створити громаду і, найголовніше, - як вона надалі розвиватиметься.

На даний момент, згідно перспективного плану, розробленого Кабінетом Міністрів України та поданого нами на затвердження Кіровоградській обласній раді, на території Петрівського району передбачається створення трьох об’єднаних територіальних громад: Петрівська, з центром в смт Петровому, Новостародубська, з центром в с. Новому Стародубі, та Ганнівська громада з центром в с.Ганнівці. Відповідно до вимог чинного законодавства, усі три громади ініціювали процедуру створення майбутніх громад. Районна ж державна адміністрація не є суб’єктом створення ОТТ. Ми готові надавати будь-яку допомогу сільським радам відносно процедури створення громад: консультативну, роз’яснювальну. Звичайно ж, поділимося й інформацією щодо розрахунків, які стосуються видатків на галузі освіти, медицини тощо. Але питання відносно створення майбутніх територіальних громад повинні вирішувати самі ці громади.

Що ж до питання медичної реформи…Напевне, воно може не цікавити хіба що тих людей, які ніколи не хворіють. Але, ж, насправді, такого просто не буває. І рано чи пізно – хочемо ми цього чи ні – ми обов’язково станемо пацієнтами медичних працівників. Можна по-різному ставитися до реформи, яка зараз проводиться в медичній галузі. Скажу більше: деякі моменти цієї реформи я підтримую, а по деяких у мене також виникають запитання.

Водночас, я переконаний, що позиція «нічого не робити, нічого не змінювати»- теж неправильна, адже ми усі хочемо лікуватися в гарних, комфортних умовах, щоб лікарі працювали в гарних, комфортних умовах, щоб було добротне сучасне медичне обладнання, щоб лікарі отримували заробітну плату достойну, щоб було забезпечення ліками...Тож говорити, що реформа не на часі, або що взагалі нічого не потрібно реформувати в медичній галузі, гадаю, абсолютно неправильно. Медична реформа розпочалася з 1 січня 2018 року. Розпочалася вона саме з первинної ланки медичної допомоги. Це і ФАПи, і лікарські амбулаторії, тобто ті заклади, які надають найпершу допомогу жителям сіл та селищ нашого району. Ми добре бачимо, що не всі вони в належному стані: десь протікає дах, десь немає або застаріле опалення. Іноді не вистачає елементарного лікарського обладнання, але, на моє глибоке переконання, це зовсім не означає, що потрібно, наприклад, тепер зовсім ліквідувати ФАПи. Обов’язково уся мережа, яка є у нас в районі, має бути збережена: кожна амбулаторія повинна працювати і кожний ФАП. Тож саме для збереження цієї медичної мережі зараз виконуються роботи по капітальному ремонту і в Іскрівській амбулаторії, і в Новостародубському ФАПі, і у ФАПах в селах Козацькому та Червонокостянтинівці, ряд поточних ремонтів Малинівського ФАПу, Олімпіадівського, Червоносільського…Тобто усе це та робота, яка робиться для збереження тієї мережі, яку ми маємо на даний момент. Також за рахунок бюджетів сільських і селищних рад для закладів медицини первинної допомоги було придбано 11 комплектів комп’ютерної техніки та забезпечено доступ до мережі «Інтернет». Якщо ж говорити про сімейних лікарів, то на даний час декларації з ними підписали 3640 осіб. Тобто 30% від загальної кількості жителів району. В основі цієї реформи є завдання наблизити медичну послугу безпосередньо до па-цієнта. Користуючись нагодою, хочу звернутися до жителів району із закликом активніше укладати дані декларації угоди (угоди) з нашими сімейними лікарями, а також з лікарями-педіатрами.

Не менш важливою, ніж реформа децентралізації та реформа медицини, є й освітянська реформа. Стосовно реформи в галузі освіти я можу говорити не лише як керівник районної державної адміністрації, а і як батько, чия дитина закінчила початкову школу (четвертий клас) і перейшла до п’ятого класу. Нова Українська школа поставила перед нами нові завдання. І я думаю, що наша спільна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатися, і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у житті. Я, наприклад, неодноразово чув від власного сина про те, що в школі значна увага приділяється саме навчанню, вивченню предметів, а як ці знання використовувати в повсякденному житті – уваги приділяється не зовсім багато. Гадаю, це неправильно, і добре, що саме в концепції Нової Української школи така вимога закладена. Але найголо-вніше, що діти навчатимуться вже за новими стандартами початкової школи і отримають якісно новий зміст освіти. Гадаю, ми маємо усі підстави для оптимізму, адже для творення Нової Української школи в нашому районі закладено міцний фундамент. Щорічно, починаючи з 2015 року, на розвиток галузі освіти виділялося біля 10 млн.грн. Це одна з найбільших сум серед усіх районів Кіровоградщини, і це дало нам змогу вже сьогодні модернізувати основні засоби галузі і створити усі передумови для якісно нового етапу розвитку освіти Петрівщини. З 1-го вересня уже всі першокласники прийдуть до Нової Української школи, для всіх перших класів району вже сьогодні придбано 15 інтерактивних комплексів – дошки, проектори, ноутбуки та мультимедійний контент – принтери, ламінатори, плівки. Своє навчання діти почнуть за сучасними одномісними і зручними кольоровими партами. Не залишаться без уваги і педагоги перших класів: для комфорту їхньої роботи буде облаштовано осередок учителя, оснащений столом і мобільними тумбами. З метою організації навчального процесу та реалізації інтегрованого навчання в перших класах до початку нового навчального року буде закуплено дидактичний матеріал. Окрім того, «першачки» безкоштовно отримають набори «Lego», які допоможуть дітям опанувати матеріал інтерактивно. Гадаю, це буде дуже і цікаво, і результативно. Всього для успішного старту Нової Української школи в районі з державного, районного та місцевих бюджетів буде використано більше 2-х млн. гривень. Також у 2018 році для матеріального стимулювання творчо працюючих педагогів у районному бюджеті передбачено 1,5 млн. гривень.

Все це робиться задля того, щоб учні були успішними і їхня навчальна діяльність була результативною. Особливою гордістю і батьків, і вчителів, і району є випускники шкіл, які показали високий рівень знань. Так, приємно вітати медалістів цього навчального року: випускниць Петрівського НВО Вікторію Макар та Анастасію Швець, які отримали золоті медалі, Катерину Полтавець – яка отримала срібну медаль. Також, є медаліст і в Луганській ЗШ І-ІІІ ступеня, це Дядечко Артем, який отримав срібну медаль.

- У розпалі літо, і головне завдання нас, дорослих, оздоровити наших дітей. Як ця робота організована у нашому районі?

- Вважаю, з цим питанням у нас все організовано досить непогано. Ми дбаємо, щоб діти і оздоровилися, і набралися нових вражень, і щоб їхнє оздоровлення було цікавим та змістовним. З 1 - го по 20 - те червня на базі 13 - и загальноосвітніх навчальних закладів району діяли пришкільні табори відпочинку з денним перебуванням, у яких відпочивали 1025 дітей. Усі дошкільні навчальні заклади району з 1-го червня поточного року було переведено на санаторний режим роботи. Організовано роботу літніх шкіл для обдарованих дітей при пришкільних таборах відпочинку в Новостародубській,Ганнівській, Володимирівській, Чечеліївській, Луганській, Червонокостянтинівській, Іскрівській ЗОШ та Петрівському НВО. Впроваджено роботу мовних таборів на базі 10-ти пришкільних закладів відпочинку, де діти мали можливість спілкуватися іноземними мовами та застосовувати свої знання мови в різних формах діяльності. У табір відпочинку на базі Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступеня залучено волонтера-іноземця.

Управлінням соціального захисту населення на першу оздоровчу зміну з 15 червня по 5 липня 2018 року до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Жовтень» в селі Бірки Олександрівського району направлено 15 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Там розширюють діти свій світогляд завдяки спілкуванню з волонтерами з числа українських та американських студентів. А 21 червня 2018 року управлінням направлено вже 30 дітей пільгової категорії в дитячий заклад відпочинку та оздоровлення «Чайка», який знаходиться у місті Гайворон. Загалом же в 2018 році на проведення оздоровчої кампанії планується використати близько 1 млн.гривень.

- Поки діти відпочивають, добрі господарі мають готуватися до зими… Як проходять ремонти об’єктів соціальної інфраструктури району, зокрема заклади медицини, освіти, культури?

Звичайно, на усіх територіях саме зараз будівельні роботи в розпалі. Тож якщо оцінювати стан підготовки до зими за п’ятибальною шкалою, ми можемо поставити собі тверду четвірку за організацію і початок цих будівельних робіт. Адже готуватися до їх проведення ми почали ще з кінця 2017 року. Перед цим провели співбесіди з усіма керівниками структурних підрозділів, з усіма сільськими головами, визначили пріоритетні об’єкти на цей рік. Під час формування бюджету на 2018-й рік ми вже по багатьох об’єктах передбачили кошти для того, щоб розпочати виготовлення проектно- кошторисної документації, оголосити тендерні процедури. Тож повні пакети проектно-кошторисної документації були підготовлені завчасно. Де потрібно, оголошені тендери, і тепер, на кінець першого півріччя, уже майже 80% усіх запланованих проектів знаходяться в стадії реалізації. Конкретно на якихось цифрах не зупинятимуся, але, якщо коротко, то активно продовжуються ремонтні роботи по Центральній районній лікарні, зокрема проводиться ремонт 4-го поверху головного корпусу ЦРЛ (хірургічне відділення), в іншому корпусі триває ремонт фізіотерапевтичного відділення, уже на завершальній стадії ремонт інфекційного відділення. А ще в цьому ж корпусі, в фізіотерапевтичному відділенні хочемо обладнати гарну сольову кімнату.

Буде закінчено ремонт харчоблоку ЦРЛ, тож маємо надію, що вже всі відділення ще в цьому році будуть капітально відремонтовані. Маю, до речі, гарну новину: ми усі дуже довго - і головний лікар, і проектна організація, яка робить ремонти в поліклініці, працювали над проектами її реконструкції і ремонту (з урахуванням цінності будівлі як пам’ятки архітектури). Тож проект схвалено на обласному рівні. Зараз документи направлені в Київ для отримання дозволу на початок будівельних робіт, потім буде оголошений тендер, і є великі сподівання, що в цьому році ми почнемо капітально ремонтувати й поліклініку…

Стосовно первинної ланки - проводяться капітальні ремонти, реконструкції та поточні ремонти практично по всіх закладах первинки: ремонт Іскрівської амбулаторії сімейної медицини, обов’язково в цьому році буде закінчено капітальний ремонт Луганської амбулаторії, запланований ремонт Новостародубського ФАПу, поточний ремонт Баштинського ФАПу, Олімпіадівського ФАПу, Червоносільського ФАПу, ну й, звичайно ж, капітальний ремонт ФАПів сіл Козацьке та Червонокостянтинівка.

По галузі культури - буде закінчено і ремонт, і облаштування музичної школи в селі Новий Стародуб і, звичайно ж, продовжаться ремонтні роботи (внутрішні) в фойє районного Будинку культури.

І, звичайно ж, усі наші навчальні заклади активно готуються до нового навчального року - здійснюємо всі необхідні заходи, аби школи в повній готовності прийняли учнів на новий навчальний рік.

- Відомо, що значною фінансовою підтримкою у вирішенні усіх проблем є районна програма взаємодії «Майбутнє- спільна справа» в рамках угоди про соціальне партнерство між владою району та ПрАТ «ЦГЗК». Які результати цьогорічного конкурсу?

По-перше, хочу привітати усіх переможців, а «переможених» в даному конкурсі не було апріорі. Цей конкурс в нашому районі проходить уже вдруге. Цього року перемогу здобули двадцять два проекти, усі досить змістовні, різноманітні. Географія переможців цього року значно розширилася, тобто переможці є, практично, на всіх територіях.

Крім того, проекти цього року, на мій погляд, стали більш цілеспрямованими, креативними, ніж торік, і я думаю, що усі вони обов’язково будуть реалізовані.

- Для забезпечення виконання усіх запланованих заходів соціально-економічного розвитку району, звичайно, потрібні кошти. Як виконується бюджет і чи вистачає фінансів, аби район розвивався?

Звичайно, ми розуміємо, що виконати програму соціально- економічного розвитку кожної території без коштів просто неможливо. У нас у 2018 році продовжується позитивна тенденція з виконання бюджету району, ну й звичайно ж, з виконання бюджетів сіл та селищ. За звітний період усі бюджети району забезпечують виконання доходної частини в затверджених обсягах та збільшують надходження у порівнянні з 2017 роком. За січень-травень поточного року до бюджету району мобілізовано коштів у сумі 74,5 млн. гривень, що на 40,5 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року. У грошовому виразі- це 21,5 млн. гривень.

До речі, це найвищий показник серед районів області. Склалася ця сума, в основному, з плати за землю (+ 12,9 млн. грн)за рахунок перегляду договорів оренди з ПрАТ «ЦГЗК», а також податку та збору на доходи фізичних осіб- ПДФО(+5,2 млн.грн).

До районного бюджету надійшло більше надходжень в сумі +5,3 млн.грн. Тож наповнення бюджету дає можливість поліпшити добробут людей нашого району, і, в першу чергу, кошти спрямовуються на видатки для одержання максимального ефекту. Продовжуємо безоплатно харчувати учнів 1-х – 4-х класів, і відшкодувати вартість витрат на житлово-комунальні послуги учасникам АТО. Крім того, забезпечуємо пільгове перевезення окремим категоріям населення. Приділяється, як уже зазначалося раніше, увага відпочинку та оздоровленню дітей. До кінця року є ще багато планів для втілення в життя, тому будемо забезпечувати надходження до бюджету та вишукувати додаткові резерви для їх збільшення. Маю зазначити, що не всі райони можуть похвалитися такими надходженнями. Згідно з оперативною інформацією, на території області є райони, які вже зараз використовують практику державних позик і державних запозичень для того, аби розрахуватися хоча б за заробітну плату та енергоносії.

- Сергію Володимировичу, Ви в нашому районі працюєте вже не перший рік. Яка при цьому у Вас, можливо, з’явилася головна мрія?

Головна мрія, щоб над нашою країною було мирне небо, а усе інше, якщо буде бажання - обов’язково досягнеться - і ресурси знайдуться, і кошти, хоч їх завжди на щось не вистачає. Але для найнеобхіднішого кошти завжди можна було знайти. Було б бажання - усі плани можна реалізувати.

- І на завершення інтерв’ю: у перший літній місяць - червень, відзначаються, як на мою думку, декілька взаємопов’язаних свят: 23-го червня - День державної служби, 24-го червня- День молоді, 28 червня- день Конституції України. За дотримання Основного Закону нашої держави відповідають держслужбовці, день молоді-це свято тих людей, які сьогодні розбудовують і в майбутньому дбатимуть про цілісність і незалежність нашої держави, благополуччя її громадян, про що і прописано в основних статтях Конституції України. Висловите вітання з нагоди цих свят?

Це дійсно взаємопов’язані свята. Найперше , хочу привітати своїх колег, без перебільшення - своїх друзів з Днем державної служби. Інколи робота державних службовців не зовсім помітна, але від того вона не є менш важливою. Тому я хочу привітати і працівників районної державної адміністрації, і працівників структурних підрозділів, і територіальних органів з Днем державної служби. Звичайно ж, хочеться їм побажати достойної, гарної заробітної плати. З Днем молоді та Днем Конституції України вітаю усіх жителів району і бажаю найголовнішого- миру, благополуччя, родинного тепла і здійснення абсолютно усіх мрій. 28 червня 1996 року був прийнятий Основний Закон України. Усі ми - і державні службовці, і молодь, і кожен громадянин нашої держави прагнемо, щоб задекларовані в ній права стали реальністю. Тож хочу побажати, щоб громада нашого району завжди почувала себе захищеною і впевнено дивилася в майбутнє. Вітаю усіх зі святами.

- Дякуємо за інтерв’ю. Бажаємо успіхів та наснаги в подальшій роботі на благо розвитку нашого Петрівського краю.

Спілкувався Олександр Дога