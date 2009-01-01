День Конституції – не просто свято нормативного акту, а день, коли було затверджено права і свободи громадян України.

Це державне свято щорічно відзначається на честь ухвалення Конституції незалежної України. Основний Закон Держави Україна був ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття.

З історії прийняття

Спроби прийняти Конституцію в Україні робилися з перших років проголошення незалежності. У 1992-1993 роках під керівництвом першого Президента Леоніда Кравчука був напрацьований перший проект Основного Закону, проте він так і не був прийнятий.

8 червня 1995 року між гілками влади був підписаний Конституційний договір, на підставі якого мала бути розроблена Конституція. У 1996 році була створена спеціальна парламентська комісія під керівництвом депутата Михайла Сироти. 27 червня почався розгляд запропонованого документа у Верховній Раді.

Депутати працювали над проектом, залишаючись у се-сійному залі всю ніч із 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали всі спірні статті проекту – про державні символи в України, про державну українську мову, про право при- ватної власності в Україні, після чого Основний Закон був остаточно затверджений.

Вважається, що прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, і це стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина.

Сьогодення основного закону

Чинна Конституція України складається з 15 розділів. 161 стаття зібрана у 14 розділів, а XV розділ містить 16 перехідних положень. Тексту Конституції передує Преамбула.

Варто пам’ятати, яким важливим і непростим був для України процес впровадження власної Конституції.

30 вересня 2010 року Конституційний Суд України скасував конституційну реформу 2004 року, повернувши чинність положень Основного Закону, схваленого парламентом 1996 року. Таким чином, Україна повернулася до президентсько-парламентської форми правління. 21 лютого 2014 року Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила закон про повернення в дію Конституції 2004 року.

26 червня президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект змін до Конституції, який передбачає децентралізацію влади в Україні та є одним із ключових пунктів його мирного плану для Донбасу.

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо запевнив, що у Венеціанській комісії готові вже найближчим часом розглянути проект змін до Основного Закону України, за-пропонований Порошенком, і надати попередні висновки.

До речі, оригінал Конституції з підписами тодішніх Президента Леоніда Кучми і Голови Верховної Ради Олександра Мороза широкій публіці продемонстрували вперше лише у 2016 році – до цього часу він постійно зберігався в Центральному архіві вищих органів влади.

Українська Конституція вважається в світовому співтоваристві однією з найдемократичніших.

Ольга Шевченко