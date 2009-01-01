ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА - РІШЕННЯ

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕТРІВСЬКОГО

РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ РАДИ СЬОМОГО

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 26 червня 2018 року № 362/7

с. Ганнівка

Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Ганнівської сільської ради на 2019 рік

Керуючись ст.143, 144 Конституції України, ст.266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ганнівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Ганнівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області на 2019 рік:

1.1 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1.

1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб,надані відповідно до пункту 266.4.2 пункту 266.4 ст.266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Рішення №187/7 від 30 червня 2017 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ганнівської сільської ради на 2018 рік» визнати таким, що втратило чиність.

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, охорони здоров“я, освіти, праці, соціального захисту та забезпечення населення, культури та спорту.

Ніна Цапенко, Ганнівський сільський голова