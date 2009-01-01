ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА - РІШЕННЯ

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕТРІВСЬКОГО

РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ РАДИ СЬОМОГО

СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 червня 2018 року № 361/7

с. Ганнівка

Про встановлення ставок та пільг із плати земельного податку на території Ганнівської сільської ради на 2019 рік

Керуючись ст..143, 144, Конституції України абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ганнівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Ганнівської сільської ради Пе-трівського району Кіровоградської області на 2019 рік:

1.1 ставки земельного податку згідно з додатком 1.

1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Рішення №187/7 від 30 червня 2017 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ганнівської сільської ради на 2018 рік» визнати таким, що втратило чинність.

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, охорони здоров“я, освіти, праці, соціального захисту та забезпечення населення, культури та спорту.

Ніна Цапенко, Ганнівський сільський голова