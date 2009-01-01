ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА - РІШЕННЯ

ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕТРІВСЬКОГО
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ РАДИ СЬОМОГО
СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 26 червня 2018 року № 361/7
с. Ганнівка
Про встановлення ставок та пільг із плати земельного податку на території Ганнівської сільської ради на 2019 рік
Керуючись ст..143, 144, Конституції України абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ганнівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити на території Ганнівської сільської ради Пе-трівського району Кіровоградської області на 2019 рік:
1.1 ставки земельного податку згідно з додатком 1.
1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Рішення №187/7 від 30 червня 2017 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ганнівської сільської ради на 2018 рік» визнати таким, що втратило чинність.
4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, охорони здоров“я, освіти, праці, соціального захисту та забезпечення населення, культури та спорту.
Ніна Цапенко, Ганнівський сільський голова