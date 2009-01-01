Шановні мешканці Петрівської територіальної громади!

Той, хто не розуміє, скаже: «Що тут відзначати? Офіційне свято!». Насправді Конституція — паспорт країни. Тільки зріла держава може дозволити собі прийняти Основний Закон. Закон дає нам можливість щасливо жити в нашій улюбленій Україні. Від щирого серця зичу міцного здоров’я, бадьорості духу та впевненості у безхмарному конституційному майбутньому нашої спільної держави. Будуймо разом демократичне громадянське суспільство. Слава Україні! З Днем Конституції!

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова