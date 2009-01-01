Шановні співвітчизники, дорогі жителі Петрівщини!

Щиро вітаємо вас із визначним державним святом — Днем Конституції України. Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній, соборній державі. Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності та безпеки. Основний Закон є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистості. Зі святом вас, дорогі друзі! З Днем Конституції України!

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради