Вітаю з державним святом – Днем Конституції України!

Випуск: № 26 (10043) Середа, 27 червня 2018 року

Конституція України стала реальною та дієвою основою розбудови нашої незалежної держави як повноправної учасниці світового співтовариства. Прийняття основоположного документа держави заклало могутній фундамент для забезпечення національної злагоди, соціально-економічного та гуманітарного розвитку суспільства й політичної стабільності в Україні.

Ми продовжуємо будувати нову демократичну країну, в якій громадяни поважають і цінують закони, пам’ятають про свої права та при цьому не забувають про обов’язки. І саме нам потрібно не схибити та не зійти з вірного шляху в час змін і повноцінної самореалізації країни!

Демократичний розвиток ніколи не був легким. А нашій країні – особливо непросто, адже, ствердивши соборність і свободу понад два десятки років тому, сьогодні ми змушені доводити своє право бути самостійними, відстоювати права та свободи в кривавій неоголошеній і підступній війні з агресором.

Повага до Конституції, неухильне дотримання норм Основного Закону –визначальний чинник забезпечення державного суверенітету України та консолідації громадянського суспільства.

Бажаю, щоб демократичні засади, які закріплені в Конституції України, були реаліями нашого сьогодення. Мир і злагода сприяли подальшій розбудові правової держави. Нехай свято відкриває нові горизонти для розвитку та самовдосконалення!

З повагою голова обласної ради Олександр Чорноіваненко

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