Шановна громадо Петрівщини!

Щиро вітаю вас із ви-значним святом — Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам міцного здоров’я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!

З повагою Олександр Поворознюк, депутат районної ради