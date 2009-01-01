Дорогі земляки!

Щиро вітаю вас із визначним державним святом – Днем Конституції!

Основний Закон є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України та консолідації суспільства.

Нехай ваше особисте щастя і благополуччя гармонійно поєднується із загальнодержавними інтересами, а трудові досягнення сприяють розвитку Вітчизни.

Бажаю вам міцного здоров’я, творчого натхнення, добробуту і затишку у ваши родинах, мудрості й далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень.

Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

З повагою народний депутат України Анатолій Кузьменко