Дорогі земляки!

Товариство «Силует» закуповує свинину та яловичину у населення
Тел: 068-99-49-406
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Кафе «Зодіак» запрошує на постійну роботу: бармена та офіціанта.
Тел: 068-02-81-394
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Загублене свідоцтво про право власності на квартиру по вул. Літвінова, 9/81, смт Петрове, видане 13.03.1996 р. Криворізьким ЦГЗК згідно розпорядження від 28.11.1995 р. № 487 на ім’я Лошакової Тетяни Григорівни, Іванової Оксани Юріївни, Сидорової Катерини Олександрівни,
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
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Продам корову 5 років.
Тел. 0683496925
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Знижки на роботу + матерiали. РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. БУДIВНИЦТВО - будинки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси, альтанки. Банi,ворота, паркани. (097)3157729, (050)1812462
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Магазин «Все для пасіки»
- широкий вибір бджолоінвентаря
- закупка меду, воску, мерви, обмін на вощину
смт. Петрове, вул. Комінтерна, 8
050-673-62-03; 097-323-07-48.
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Професійне буріння свердловин
Якість.Гарантія.
097-44-73-232, 050-99-82-224. metgar.in.ua
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Куплю роги лося, оленя до 150 грн за 1 кг і старі роги сайгака. Тел. 096-676-23-34.
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Гарантийная мастерская ремонтирует:
стиральные машины, холодильники, телевизоры,
компьютерную технику, кондиционеры и многое другое.
Пгт Петрово, ул. Каштановая,8.
Тел: 097-501-55-92.
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ГАРАЖІ МЕТАЛЕВІ, ТЕПЛИЦІ, АЛЬТАНКИ.
097-44-73-232, 050-99-82-224. metgar.in.ua.
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Куплю автомобіль в будь-якому стані
тел. 096-16-333-20
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Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ.
Номера тел. для обьявления: 068-877-92-52; 095-453-22-60.