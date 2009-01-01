Вітаємо!

Випуск: № 19 (10036) Четвер, 10 травня 2018 року

Шановний Нерода Миколо Миколайовичу!

Друзі з Устинівки щиро вітають Вас із ювілеєм.

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослішими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 70,
Хоча прожитих літ так шкода,
Але не повернути їх назад.

Хай щастя панує у Вашому домі і радість у ньому живе,

Здоров’я міцного і щирої долі хай Бог посилає і Вас береже.

З повагою сім'ї Воловик В.І та І.Ю, Будяк.М.М та Л.О, Гончаренко О.В та Л.М, Сербіненко С.О та М.М

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