Шановний Нерода Миколо Миколайовичу!

Друзі з Устинівки щиро вітають Вас із ювілеєм.

Літа цвіли не просто цвітом,

А проростали у труді,

Дорослішими вже стали діти,

А Ви душею молоді.

Пливуть літа, мов тихі води,

І вже минає 70,

Хоча прожитих літ так шкода,

Але не повернути їх назад.

Хай щастя панує у Вашому домі і радість у ньому живе,

Здоров’я міцного і щирої долі хай Бог посилає і Вас береже.

З повагою сім'ї Воловик В.І та І.Ю, Будяк.М.М та Л.О, Гончаренко О.В та Л.М, Сербіненко С.О та М.М