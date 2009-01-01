Чемпіонат світу з футболу – без українського телебачення

Після того, як Національна громадська телекомпанія України вирішила не транслювати матчі чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії влітку, більшість українських телеканалів вже підтримали це рішення, хоча права на трансляцію матчів були придбані ще до 2013 року.

Втім, в цивілізованих країнах світу все голосніше лунають заклики відібрати у Російської Федерації право на проведення чемпіонату, оскільки, як з”ясувалося, воно було отримане внаслідок корупційних дій, а також тому, що в Росії навряд чи зможуть гарантувати безпеку як спортсменам, так і вболівальникам з інших країн, адже російські так звані «фани» - нацисти відомі своєю жорстокістю і агресивністю. Та головною причиною закликів перенести чемпіонат світу з Росії в іншу країну, або ж бойкотувати його є агресивна зовнішня політика Росії, її агресія проти України та політика міжнародного тероризму, яку сповідує Кремль.

Анатолій РЯБОКОНЬ.