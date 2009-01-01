Крок до мрії

Молодіжне перехрестя

Сьогоднішня наша зустріч з юною нашою землячкою, яка вже має мету в житті і робить перші успішні кроки до її реалізації. Втім, вона сама про себе розповість.

Я восьмикласниця Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів Єфімова Таня. Маю багато захоплень, оскільки намагаюсь бути різнобічно розвиненою. З 7-ми років я почала писати вірші, а пізніше й співати. Але більшість часу проводжу за написанням творів на різні теми та опануванням мистецтва фотографії.

Моя мрія – стати відомим журналістом, який буде створювати якісний інформаційний продукт, що базуватиметься на теоретичних основах. І я впевнено можу сказати, що роблю гарні кроки для втілення цієї мрії. Вже вдруге я взяла активну участь у обласному конкурсі «Шкільна журналістика», який організовує факультет філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету. Теми для робіт досить таки цікаві. В минулому році я брала участь в номінації «Фотожурналіст» і здобула ІІІ місце. В нинішньому році була запропонована тема «Миротворчість жінок у сучасному світі; жінки - лідерки, жінки - військові, жінки - правозахисниці: історії та досвід» і я вирішила знову взяти участь, але вже в номінації «Майбутній журналіст». Я підготувала роботу про людину, яку ми всі добре знаємо – голову Петрівської районної ради Сакару Тамару Вікторівну, адже для мене вона – приклад щасливої та успішної жінки. Я вдячна Тамарі Вікторівні за змістовне інтерв’ю, яке принесло мені І місце в номінації «Майбутній журналіст». Тож до Вашої уваги пропоную мою конкурсну роботу під назвою «Людина з «золотим» серцем».

В сучасному світі важко жити без лідера, без його корисних порад і чіткого плану дій. Але й знайти хорошого лідера в наш час - ще важче… На мою думку, лідер - це та людина, яка веде свій колектив до успіху, без всілякої вигоди для себе.

Для мене прикладом успішної жінки-лідера є Сакара Тамара Вікторівна.

Кожен житель нашого району поважає голову районної ради Тамару Вікторівну, її працю, її старання, які є недаремними. Вона вносить величезний внесок у розвиток життя громади району. «Як вона цього досягла?», « Як змогла дійти до такого успіху?», «Як знайшла спільну мову з простими людьми?» , - саме з цими думками я вирішила зу-стрітись з Тамарою Вікторівною та взяти в неї інтерв’ю, на яке вона з радістю погодилась.

Спілкуючись з Тамарою Вікторівною, я дізналася, що вона народилася 1 квітня 1970 року у місті Кіровоград (тепер Кропивницький), у сім’ї звичайних робітників: тато був газозварювальником, а мама - швачкою. Навчалась у школі №24, яка знаходиться майже в центрі Кропивни-цького. По завершенню школи Тамара Вікторівна вступила до Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, де здобула професію інженера-меха-ніка ливарного виробництва. Але так склалося, що не довелося працювати за професією, оскільки направлень на роботу після закінчення навчання вже не видавали. Тож Тамара Вікторівна почала свою кар’єру з рядового спеціаліста.

Пізніше їй надходили безліч пропозицій стосовно роботи, і завжди вона намагалася вивчити всі тонкощі роботи, аби виконувати її якнайкраще. Тож успішно просувалася щаблями кар’єрного зростання, проявляючи свої лідерські якості. На даний момент займає посаду голови районної ради в смт Петрове.

Також від Тамари Вікторівни я дізналась, що вона активно співпрацює з школярами ра-йону, вона запевнила мене, що її двері завжди відкриті як для учнів, так і для вчителів, вона завжди підтримає їхні ініціативи.

На думку Тамари Вікторівни, успішна жінка - це щаслива жінка в будь-яких значеннях, а щаслива жінка може все.

Після цієї зустрічі я ще більше переконалася, що Тамара Вікторівна - це та людина, яка необхідна сучасній громаді. Своїм життєвим прикладом вона дійсно надихає на щось творче, на те, що справді принесе користь для суспільства.

На знімках: Т.Єфімова; Таня приймає нагороду за перемогу в конкурсі юних журналістів.